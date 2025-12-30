Năm 2025 phủ bóng tang tóc thể thao thế giới: Diogo Jota gặp tai nạn thảm khốc, Ricky Hatton tự tử, loạt sao qua đời

Có thể nói, năm 2025 là một trong những năm buồn bã nhất của thể thao thế giới với sự ra đi của nhiều ngôi sao lớn. Từ sân cỏ, võ đài cho đến đường đua, hàng loạt cái tên lừng danh đã vĩnh viễn ra đi khiến người hâm mộ bàng hoàng. Đau xót hơn cả là nhiều người trong số họ vẫn còn rất trẻ, thậm chí đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp.

Diogo Jota - khi hạnh phúc còn chưa kịp trọn vẹn

Ngày 3/7/2025, cả thế giới bóng đá chết lặng trước thông tin Diogo Jota - ngôi sao của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha - qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại Tây Ban Nha. Anh ra đi ở tuổi 28, cùng em trai André Silva (25 tuổi), chỉ vài tuần sau đám cưới được xem là "cái kết cổ tích" cho chặng đường tình yêu từ thủa niên thiếu đến khi lên đỉnh vinh quang sự nghiệp của mình.

Jota không chỉ là trụ cột của Liverpool mà còn là biểu tượng của tinh thần chiến binh trên sân cỏ. Từ Cristiano Ronaldo đến HLV Jürgen Klopp, hàng loạt nhân vật lớn đã công khai bày tỏ nỗi đau và sự mất mát không lời nào diễn tả nổi.

Ricky Hatton - cú knock-out nghiệt ngã nhất cuộc đời

Ngày 14/9/2025, làng quyền Anh Anh quốc rúng động khi Ricky Hatton được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Hyde. Nguyên nhân được xác định là tự tử. Ở tuổi 46, "The Hitman" - cựu vô địch thế giới hai hạng cân - đã gục ngã không phải trên võ đài, mà trong cuộc chiến với trầm cảm kéo dài nhiều năm sau khi giải nghệ.

Sự ra đi của Hatton khiến người hâm mộ bàng hoàng, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe tinh thần của các VĐV sau ánh hào quang.

Võ sĩ quyền anh Ricky Hatton đã tự kết liễu đời mình (Ảnh: Getty)

Hulk Hogan - biểu tượng wrestling khép lại một kỷ nguyên

Ngày 24/7/2025, huyền thoại wrestling Hulk Hogan qua đời vì đột quỵ tim, hưởng thọ 71 tuổi. Ông chính là người đưa wrestling bước ra khỏi ranh giới giải trí nội bộ để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, với 6 lần vô địch WWE và vai trò then chốt trong WrestleMania đầu tiên.

Ngoài những cái tên kể trên, năm 2025 còn ghi nhận sự ra đi của nhiều huyền thoại khác như Ken Dryden (hockey, 78 tuổi), Davey Johnson (baseball, 82 tuổi), cùng không ít VĐV trẻ ở các bộ môn khác.

Hulk Hogan qua đời vì ngừng tim (Ảnh: Getty)

George Foreman - huyền thoại ra đi, di sản còn mãi

Khác với những cú sốc đột ngột, George Foreman qua đời ngày 21/3/2025 một cách bình yên bên gia đình, hưởng thọ 76 tuổi. Dẫu vậy, sự ra đi của ông vẫn khiến cả thế giới quyền Anh cúi đầu tưởng nhớ.

Hai lần vô địch heavyweight, chủ nhân của trận "Rumble in the Jungle" huyền thoại với Muhammad Ali, Foreman không chỉ là biểu tượng trên võ đài mà còn là hình mẫu tái sinh kỳ diệu khi trở lại ngôi vương ở tuổi ngoài 40 - điều chưa từng có trong lịch sử boxing.

Huyền thoại quyền anh George Foreman qua đời năm 2025 (Nguồn ảnh: Rex)

Tony Book

Tony Book qua đời vào ngày 13/1 ở tuổi 90. Ông là huyền thoại của Man City, từng mang băng đội trưởng CLB vào giai đoạn cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70. Gia nhập Man City khi đã 31 tuổi theo lời mời của HLV Malcolm Allison, Tony Book vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét khi cùng đội bóng giành 4 danh hiệu chỉ trong vòng 3 năm, trở thành biểu tượng cho một thời kỳ hoàng kim của nửa xanh thành Manchester. Sau này, trên cương vị HLV, ông tiếp tục đưa Man City tới chức vô địch League Cup năm 1976. Huyền thoại này đã ra đi một cách thanh thản, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho các thế hệ người hâm mộ.

Denis Law

Denis Law qua đời vào ngày 17/1, hưởng thọ 84 tuổi. Ông được xem là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, ông để lại dấu ấn không thể phai mờ trong màu áo Manchester United cũng như đội tuyển Scotland. Trong 11 năm gắn bó với Old Trafford, ông ghi tới 237 bàn thắng, trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự và được người hâm mộ tôn vinh với biệt danh "Ông vua".

Ông là mảnh ghép quan trọng của "Bộ ba huyền thoại" lừng danh cùng George Best và Bobby Charlton 0 biểu tượng cho thời kỳ vàng son của Quỷ đỏ. Sự nghiệp của ông khởi đầu tại giải hạng Nhất sau khi chuyển từ Huddersfield Town sang Manchester City, trước khi có một mùa giải thi đấu ở Torino (Ý) rồi mới cập bến Manchester United.

Ở những năm cuối sự nghiệp, ông trở lại khoác áo Man City và ghi bàn thắng mà chính ông từng tin rằng đã góp phần khiến đội bóng cũ xuống hạng. Tuy nhiên, các kết quả khác trong ngày hôm đó cho thấy Manchester United dù sao cũng không thể trụ lại giải đấu.

Đến năm 2021, ông Law được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ do mạch máu, khép lại một chương huy hoàng nhưng cũng đầy lặng lẽ của một huyền thoại bóng đá

Cầu thủ bóng đá Denis Law đã qua đời vào tháng Giêng. (Nguồn ảnh: PA)

David "Syd" Lawrence

Lawrence qua đời ngày 21/6 ở tuổi 61. Ông là ngôi sao cricket và cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ da đen người Anh đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh, mở ra cột mốc mang ý nghĩa lớn lao cho thể thao nước này.

Không chỉ được ngưỡng mộ trên sân đấu, Lawrence còn để lại dấu ấn mạnh mẽ ngoài đời khi tích cực chống phân biệt chủng tộc trong thể thao và tham gia gây quỹ cho bệnh thoái hóa thần kinh vận động - căn bệnh mà ông được chẩn đoán mắc phải một năm trước khi qua đời. Những đóng góp bền bỉ ấy đã giúp ông được trao tặng Huân chương MBE, như sự ghi nhận xứng đáng cho một biểu tượng cả về tài năng lẫn tinh thần nhân văn.

Những mất mát liên tiếp ấy không chỉ khiến người hâm mộ nghẹn ngào tiếc thương, mà còn nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống - nơi vinh quang và bi kịch đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Và dù họ đã ra đi, những gì các ngôi sao này để lại cho thể thao thế giới chắc chắn sẽ còn sống mãi.