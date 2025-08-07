Myanmar thắng nghẹt thở để nắm cơ hội gặp ĐT Việt Nam, Australia dễ bị loại sớm

Ở lượt trận mở màn bảng B, giải AFF Cup nữ 2025, tuyển nữ Myanmar được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước U23 nữ Australia. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở thể lực và thể hình, khi đại diện từ châu Đại dương vốn nhỉnh hơn khá nhiều.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra bởi chính tuyển nữ Myanmar mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Dù bất lợi về thể hình và thể lực song đội bóng áo đỏ lại tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn trong suốt khoảng 30 phút đầu trận. Chỉ tiếc rằng, các cô gái Myanmar lại bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi, điển hình là pha sút hỏng của Htet Htet Wai ở đầu trận, hay cú đá phạt góc suýt thành bàn của Phyu Phyu Win ở giữa hiệp 1.

Với thế trận lấn lướt, tuyển nữ Myanmar rốt cuộc cụ thể hoá ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 32. May Thet là người toả sáng với cú sút đẹp mắt, sau một tình huống tổ chức đá phạt góc.

Để Myanmar vượt lên, U23 nữ Australia buộc phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên, các pha lên bóng của họ lại thiếu đi sự đột phá để làm khó hàng phòng ngự đối phương. Tuyến giữa chơi không gắn kết là lý do mấu chốt khiến họ không triển khai được nhiều pha lên bóng chất lượng.

Bế tắc trên hàng công, U23 nữ Australia đã phải trả giá bởi bàn thua thứ hai ở phút 46. Thủ môn Sally James mắc sai lầm, chuyền bóng thẳng vào chân của Win Theingi Tun, cầu thủ này chỉ cần đệm bóng đơn giản vào lưới trống.

Myanmar nhập cuộc tốt hơn và dẫn tới 2 bàn.

Việc dẫn tới 2 bàn giúp Myanmar thoải mái chơi bóng theo cách của mình. Họ giảm nhịp độ trận đấu, chú trọng phòng ngự để bảo toàn tỷ số.

Khoảng 15 phút cuối trận, nhiều cầu thủ Myanmar tỏ ra đuối sức. Tuy nhiên, họ vẫn thi đấu kiên cường để bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, Australia liên tục dâng lên nhưng họ cũng chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số khi trận đấu bước sang phút 85.

Hiệp 2 có tới 9 phút bù giờ. Trong khoảng thời gian này, U23 nữ Australia vẫn dồn lên với hy vọng có bàn thắng. Họ tạo ra cơ hội nhưng các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Myanmar. Chiến thắng rất quan trọng này giúp Myanmar thênh thang cơ hội đi tiếp, trước mắt họ chỉ còn Philippines là thử thách khó khăn trong khi đối thủ còn lại là Timor Leste bị đánh giá rất thấp.

Myanmar sáng cửa vào bán kết trong khi U23 Australia nguy cơ lớn bị loại sớm.

Nếu vào bán kết, Myanmar hoàn toàn rất có thể sẽ đứng nhì bảng, đối mặt khả năng cao chạm trán tuyển nữ Việt Nam – đội được đánh giá cao ở khả năng đứng đầu bảng A.

Trong khi đó, Australia sau trận thua đã hẹp đi cơ hội tiến vào bán kết. Nhiều khả năng họ sẽ phải sớm rời Việt Nam ngay sau vòng bảng.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Myanmar 2-1 U23 nữ Australia.

Đội hình xuất phát: