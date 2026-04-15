Myanmar gây "địa chấn", quật ngã Thái Lan ở giải Đông Nam Á

Bước vào trận đấu, U17 Thái Lan được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, U17 Myanmar đã cho thấy họ không đến để “lót đường” khi nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức thế trận chặt chẽ.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, đại diện xứ Chùa Vàng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ của Myanmar. Các pha triển khai của U17 Thái Lan thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định, trong khi Myanmar duy trì cự ly đội hình hợp lý và sẵn sàng tung ra những pha phản công nhanh.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 53. Từ một tình huống tổ chức tấn công hiệu quả, Aung Thi Ha đã tận dụng cơ hội để dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công này không chỉ mang lại lợi thế về tỷ số mà còn tiếp thêm sự hưng phấn lớn cho các cầu thủ Myanmar.

Sau bàn thua, U17 Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Họ gia tăng sức ép trong những phút còn lại, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước một hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung của Myanmar, mọi nỗ lực của Thái Lan đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, U17 Myanmar tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, bảo toàn thành quả một cách chắc chắn. Dù phải chịu sức ép lớn ở cuối trận, các cầu thủ Myanmar vẫn giữ được sự tỉnh táo để bảo vệ lợi thế mong manh.

Chung cuộc, U17 Myanmar giành chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ trước U17 Thái Lan. Kết quả này không chỉ tạo nên cú sốc tại bảng B mà còn khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Với 3 điểm quý giá, Myanmar có thêm cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải nỗ lực ở những lượt trận còn lại nếu không muốn sớm rơi vào thế bất lợi.

Chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Thái Lan là lời khẳng định rõ ràng cho tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của bóng đá trẻ Myanmar, đồng thời hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ ở chặng đường phía trước của giải đấu.