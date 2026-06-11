Mỹ từ chối nhập cảnh, trọng tài Somalia được Canada mời cầm còi World Cup 2026

Trọng tài giỏi nhất Châu Phí được Canada ủng hộ cầm còi sau khi bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh, dù được FIFA triệu tập làm nhiệm vụ ở World Cup.

Sau khi bị Mỹ từ chối nhập cảnh để làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, trọng tài người Somalia Omar Abdulkadir Artan bất ngờ nhận được lời mời từ Canada, một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu.



Ông Omar Artan (34 tuổi) được FIFA lựa chọn tham gia điều hành World Cup 2026 và có cơ hội trở thành trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử cầm còi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, khi đến sân bay quốc tế Miami hôm 6-6, ông đã bị cơ quan chức năng Mỹ từ chối nhập cảnh dù sử dụng hộ chiếu ngoại giao do Đại sứ quán Somalia tại Nairobi hỗ trợ.

Theo truyền thông Mỹ, ông Artan bị giữ lại để xác minh thông tin và sau đó bị kết luận không đủ điều kiện nhập cảnh. Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi và vấp phải nhiều phản ứng từ giới bóng đá quốc tế.

Giữa lúc đó, Canada đã lên tiếng ủng hộ vị trọng tài người Somalia. Thị trưởng Toronto Olivia Chow cho biết thành phố sẵn sàng chào đón ông Artan và sẽ gửi thư tới FIFA để đề xuất phương án hỗ trợ. Trong khi đó, Thủ hiến bang British Columbia David Eby cũng công khai bày tỏ mong muốn được thấy ông làm nhiệm vụ tại Vancouver.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ Canada, khả năng ông Artan trở lại World Cup là rất thấp. Theo quy định của FIFA, toàn bộ trọng tài được quản lý tập trung trong và phải tham gia các đợt huấn luyện, kiểm tra thể lực tại Miami từ cuối tháng 5.

Việc không thể nhập cảnh vào Mỹ khiến ông Artan không hoàn thành quy trình chuẩn bị bắt buộc, đồng nghĩa gần như mất cơ hội làm nhiệm vụ tại cả Canada và Mexico.

Ông Omar Abdulkadir Artan là trọng tài FIFA từ năm 2018, từng điều hành nhiều trận đấu lớn tại Cúp các quốc gia châu Phi và được CAF bầu chọn là Trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2025.