Mỹ ra điều kiện nghiêm ngặt với tuyển CHDC Congo trước World Cup 2026

Theo Al Jazeera, đội tuyển CHDC Congo đang đối mặt nguy cơ không được nhập cảnh vào Mỹ để tham dự FIFA World Cup 2026 do lo ngại liên quan đến dịch Ebola. Để được phép tham dự giải đấu, toàn đội buộc phải thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt trước khi đến Mỹ.

Theo kế hoạch, đội tuyển CHDC Congo sẽ tới Houston vào ngày 11/6 để chuẩn bị cho World Cup 2026 và đá trận mở màn gặp Bồ Đào Nha vào ngày 17/6. Tuy nhiên, đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại châu Phi thời gian gần đây đang ảnh hưởng đáng kể tới công tác chuẩn bị của đội bóng này

Theo quy định từ phía Mỹ, CHDC Congo phải thực hiện cách ly 21 ngày trước khi được phép nhập cảnh để dự World Cup 2026. Điều này có nghĩa là các biện pháp cách ly an toàn của họ phải bắt đầu từ thứ Năm (21/5) và được duy trì cho đến ngày họ tới Mỹ.

ESPN dẫn lời ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup: “Chúng tôi đã nói rất rõ với phía Congo rằng họ cần đảm bảo khu cách ly được duy trì nghiêm ngặt trong 21 ngày trước khi đội đến Houston vào ngày 11/6. Chúng tôi cũng nhấn mạnh với chính phủ Congo rằng nếu quy trình này không được đảm bảo, đội tuyển có nguy cơ không được phép vào Mỹ. Chúng tôi không thể nói rõ hơn nữa".

Hiện toàn bộ cầu thủ đội tuyển Congo cùng HLV trưởng Sebastien Desabre đều sinh sống ngoài phạm vi CHDC Congo. Phần lớn đang thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu, trong đó có hậu vệ Aaron Wan-Bissaka (West Ham), tiền đạo Yoane Wissa (Newcastle) và đội trưởng Chancel Mbemba (Lille).

Tuy vậy, ông Giuliani cho biết Mỹ không muốn xảy ra bất kỳ rủi ro nào liên quan đến vấn đề y tế trong thời gian diễn ra World Cup 2026. “Chúng tôi muốn đảm bảo không có bất cứ nguy cơ nào liên quan đến dịch bệnh xâm nhập hoặc tiếp cận biên giới nước Mỹ” , ông nói.

Đầu tháng này, CHDC Congo xác nhận đợt bùng phát chủng Ebola hiếm gặp có tên Bundibugyo. Theo thống kê, hơn 130 người đã tử vong trong số gần 600 ca nghi nhiễm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển Congo đã hủy kế hoạch tập huấn tại thủ đô Kinshasa và chuyển sang tập luyện tại Bỉ.

Tại World Cup 2026, CHDC Congo nằm ở bảng K . Sau trận gặp Bồ Đào Nha ngày 17/6 tại Houston, họ sẽ lần lượt chạm trán Colombia ngày 23/6 tại Guadalajara (Mexico) và Uzbekistan ngày 27/6 tại Atlanta.