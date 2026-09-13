Mỹ nữ võ thuật Nhật Bản dùng tuyệt chiêu như trong game đánh bại cao thủ châu Âu

Nữ võ sĩ Mona Kimura tiếp tục gây chú ý khi đánh bại Marin Nicole tại sự kiện K-1 WORLD MAX 2026.

Ngày 12/9/2026 tại Nhà thi đấu Yoyogi số 2 ở Tokyo, Kimura đối đầu võ sĩ người Thụy Sĩ Marin Nicole ở hạng ruồi nữ K-1 WORLD MAX 2026 (-52kg), theo thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút và có 1 hiệp phụ. Nicole là nhà vô địch Savate thế giới hạng 52kg năm 2021 và nhà vô địch WAKO-PRO (kickboxing) hạng bantamweight nữ của Thụy Sĩ, sở hữu thành tích 25 thắng, 6 thua.

Trong khi đó, Mona Kimura (24 tuổi, sinh năm 2001 tại Gifu) có nền tảng Karate cực khủng khi tập luyện từ năm 4 đến 14 tuổi, từng 7 lần liên tiếp vô địch giải trẻ toàn Nhật Bản (JKJO). Từ lớp 4, cô đã tập thêm Boxing với mục tiêu Olympic và đạt nhiều thành tích vang dội tại các giải vô địch Boxing nữ toàn quốc trước khi chuyển sang K-1.

Mona Kimura nổi tiếng với kỹ thuật liên tục sử dụng cú đá ngang

Kimura ra mắt Krush vào tháng 11/2024 và thắng knock-out ngay hiệp đầu nhờ khả năng đấm. Ở trận thứ hai gặp Yuka, cô phát huy nền tảng Karate bằng những cú đá ngang (side kick) vào mặt và thân đối thủ trong cả ba hiệp, giành chiến thắng áp đảo. Kỹ thuật đá trước ngang kiểu jab, được cô đặt tên “Mona Kick”, dần trở thành hiện tượng của làng võ Nhật Bản.

Lý Tiểu Long cũng có cú đá ngang mạnh mẽ

Trên thực tế, Kimura đã khổ luyện và biến cú đá ngang của mình trở thành ngón đòn hiệu quả. Cô liên tục đứng 1 chân, trong khi chân còn lại trong tư thế gập lại hướng về đối thủ và sẵn sàng thực hiện cú đá khi đối thủ áp sát.

Cách Kimura sử dụng cú đá ngang với tần suất cao từng khiến nhiều người liên tưởng đến Lý Tiểu Long, người cũng có những cú đá ngang mạnh mẽ và câu nói nổi tiếng về việc luyện tập một cú đá 10.000 lần: “Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần”.

Cũng chính tuyệt chiêu này mang đến cho Kimura biệt danh “Chun Li đời thực”. Chun Li là nhân vật trong trò chơi điện tử võ thuật nổi tiếng “Street Fighters” với đòn đá đặc trưng rất giống với Kimura.

Khoảnh khắc Mona Kimura tung cú đá trúng mặt của Marin Nicole

Tại trận gặp Nicole, Kimura chủ động nhấc chân trước để thăm dò ngay từ hiệp 1. Nicole liên tục di chuyển ngang, tránh những cú đá và đáp trả bằng các đòn đá ngang vào thân. Kimura vẫn có những cú đá trúng mặt, nhưng không thể tạo khác biệt rõ rệt.

Sang hiệp 2, Kimura kết hợp đấm một-hai với đá trước. Cô đã đánh trúng Nicole bằng một cú đá ngang vào thân. Mỗi khi Nicole tìm cách áp sát, Kimura lập tức dùng “Mona Kick” để duy trì khoảng cách. Hiệp 3 tiếp tục chứng kiến những pha trao đổi đòn, nhưng không võ sĩ nào tìm được đòn quyết định.

Mona Kimura thắng Marin Nicole bằng tính điểm

Ba trọng tài chấm lần lượt 30-28, 30-30 và 29-30, khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Sau đó, Kimura tiếp tục sử dụng đá ngang, đá trước kết hợp đòn tay, trong khi Nicole đáp trả bằng đá ngang, đá thấp và jab. Hiệp phụ cũng kết thúc mà không bên nào tạo được ưu thế tuyệt đối. Kimura cuối cùng thắng điểm 3-0 ở hiệp phụ, nâng thành tích lên 4 trận thắng, trong đó có 2 KO và chưa thua trận nào