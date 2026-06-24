Mỹ nới lỏng 'vòng kim cô' cho tuyển Iran trước thềm đại chiến

Chủ nhà vừa đưa ra thông báo sẽ cho phép đội tuyển Iran nhập cảnh vào Mỹ 2 ngày trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 gặp Ai Cập. Động thái này giúp đội tuyển Iran kéo dài thời gian lưu trú tại Mỹ thêm 1 ngày so với quy định ngặt nghèo ban đầu.

Trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp này sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới tại thành phố Seattle. 2 trận trước, tuyển Iran chỉ được nhập cảnh sát giờ bóng lăn, không kịp tập luyện. Họ thi đấu xong trận và rời đi ngay lập tức. Tổng thời gian lưu trú của Iran tại Mỹ luôn không quá 1 ngày.

Nhưng trước trận gặp Ai Cập, Mỹ cho phép đội tuyển châu Á lưu trú 2 ngày, nghĩa là thêm 1 ngày so với quỹ thời gian ban đầu. Dù nới lỏng thời gian đến, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vẫn giữ thái độ cứng rắn khi khẳng định đội tuyển Iran phải rời đi ngay sau khi trận gặp Ai Cập kết thúc.

“Đối với trận đấu thứ 3 của đội tuyển Iran tại Seattle vào ngày 26/6, đội đã được phép nhập cảnh vào Mỹ 2 ngày trước trận đấu”, một phát ngôn viên của DHS xác nhận với Al Jazeera. “Đội tuyển Iran vẫn sẽ phải rời đi vào ngày trận đấu kết thúc. Các biện pháp an ninh và quy trình tổng thể vẫn giữ nguyên”.

Thay đổi này của Mỹ là tín hiệu vui với tuyển Iran, không khác nào nới lỏng "vòng kim cô" cho đội tuyển châu Á. Trước đó, sự tiếp đón của nước chủ nhà đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ giới mộ điệu.

Vì các lệnh hạn chế, Iran phải đặt đại bản doanh ở tận Mexico và bay sang Bờ Tây nước Mỹ sát ngày thi đấu. Lịch trình di chuyển gấp gáp khiến họ bỏ lỡ nhiều buổi tập chiến thuật và phá hỏng quá trình hồi phục thể lực sau mỗi trận đấu. HLV trưởng tuyển Iran, ông Amir Ghalenoei , từng bức xúc và mô tả đây là "đội tuyển bị chèn ép nhất tại World Cup".

Gác lại những bất lợi về mặt hậu cần, đội tuyển Iran đang đứng trước thời khắc quyết định. Họ nắm trong tay 2 điểm sau hai lượt trận đầu, và một chiến thắng trước đối thủ Ai Cập sẽ đảm bảo chắc chắn cho Team Melli tấm vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, một kết quả hòa cũng có thể đủ nếu các đối thủ cạnh tranh sẩy chân. Ngược lại, Ai Cập với 4 điểm đang có tâm lý thoải mái hơn khi chỉ cần không thua là chắc suất bước tiếp.