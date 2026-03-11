Mỹ nhân tennis 18 tuổi gây phẫn nộ khi thiếu kiềm chế ném vợt, văng tục với khán giả vì thua trận

Trận đấu tâm điểm tại vòng 3 Indian Wells 2026 giữa hạt giống hàng đầu Mirra Andreeva và đối thủ Katerina Siniakova đã kết thúc với một kịch bản không ai ngờ tới. Dù bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim giữ vương miện, "thần đồng" 18 tuổi người Nga đã phải nhận thất bại cay đắng với tỷ số 4-6, 7-6(5), 6-3. Tuy nhiên, kết quả chuyên môn nhanh chóng bị lu mờ bởi chuỗi hành động mất kiểm soát của tay vợt trẻ ngay trên sân đấu.

Căng thẳng bắt đầu leo thang từ cuối set thứ hai. Sau khi để thua trong loạt tie-break nghẹt thở, Andreeva đã không giấu nổi sự thất vọng khi thẳng tay đập nát cây vợt của mình xuống mặt sân cứng. Hành động này ngay lập tức khiến cô phải nhận một án phạt cảnh cáo từ trọng tài điều khiển trận đấu.

Tay vợt nữ đập vợt ngay trên sân (Ảnh: Reuters)

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra ngay sau khi điểm số cuối cùng của trận đấu được ghi. Thay vì thực hiện các thủ tục kết thúc trận đấu một cách chuyên nghiệp, Andreeva chỉ bắt tay hời hợt với Siniakova rồi nhanh chóng thu dọn hành lý. Trong lúc di chuyển vào đường hầm, trước những tiếng la ó từ khán đài, tay vợt 18 tuổi đã có hành vi bộc phát khi hét lớn cụm từ tục tĩu về phía khán giả.

Andreeva đã thiếu kiềm chế vì trận thua (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, gương mặt trẻ của làng quần vợt thế giới xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi và đầy hối lỗi. Andreeva thừa nhận rằng áp lực từ việc bảo vệ danh hiệu và kỳ vọng quá lớn đã khiến cô không giữ được sự tỉnh táo:

"Tôi thực sự không tự hào về cách mình đã kiểm soát cảm xúc ngày hôm nay. Đó là một khoảnh khắc tồi tệ và tôi biết mình cần phải khắc phục điều này sớm nhất có thể nếu muốn tiến xa hơn".

Hành vi của Andreeva đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ và các chuyên gia thể thao. Nhiều ý kiến cho rằng dù tài năng đến đâu, tinh thần thể thao vẫn là yếu tố tiên quyết. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm bao dung hơn, cho rằng ở độ tuổi 18, việc phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ giới truyền thông và vị thế đương kim vô địch là một thử thách quá lớn về mặt tâm lý.