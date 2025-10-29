Mỹ nhân sexy nhất nhì làng golf bị giả mạo danh tính để... lừa tình

Là một influencer golf đình đám mạng xã hội, Paige Spiranac sở hữu 4 triệu người theo dõi trên Instagram, 1,6 triệu người TikTok và 1 triệu người theo dõi trên X (Twitter cũ). Nhưng đi kèm ánh hào quang là một "mặt tối" mà chính cô cũng phải đau đầu đối mặt: các tài khoản giả mạo và chiêu lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội.

Khi hot girl mạng bị lợi dụng hình ảnh của mình đem đi… lừa người khác

Paige Spiranac cho biết, các tài khoản mạo danh cô ngày càng xuất hiện nhiều, thậm chí còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nên hình ảnh, video và tin nhắn y như thật. Một số giả danh cô, số khác giả làm "quản lý" hoặc "bạn thân" của Paige để chiếm lòng tin người hâm mộ. "Thật khủng khiếp khi thấy có bao nhiêu tài khoản giả mạo tôi, và chúng đang khiến người khác rơi vào những tình huống nguy hiểm. Tôi cố hết sức để công khai tài khoản chính chủ, nhưng rõ ràng các nền tảng mạng xã hội cần làm nhiều hơn nữa".

Chiêu trò lừa đảo phổ biến: "Qua Telegram nói chuyện riêng nha"

Theo Paige Spiranac, dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác chính là khi một tài khoản nổi tiếng mời bạn chuyển sang trò chuyện trên các app khác như Telegram, WhatsApp hay Google Hangouts. "Đó là dấu hiệu cực lớn của lừa đảo. Họ dùng các ứng dụng này để né kiểm duyệt và tránh bị phát hiện".

Sau khi kéo người dùng sang nền tảng khác, kẻ xấu sẽ tạo cảm giác thân thiết rồi bắt đầu "mượn tiền", "xin quà" hoặc gợi ý mối quan hệ tình cảm. Một số trường hợp còn giả mạo để "hẹn hò trực tuyến" với fan - điều mà Paige khẳng định cô chưa bao giờ làm.

Nỗi lo của các nữ influencer

Paige Spiranac thừa nhận, những vụ lừa đảo như vậy thường nhắm vào các nhà sáng tạo nữ, vì hình ảnh của họ dễ bị lợi dụng cho mục đích xấu.

"Tôi nghĩ các nền tảng mạng xã hội cần áp dụng hình thức xác minh danh tính chặt chẽ hơn - kiểu như thẻ ID kỹ thuật số. Việc ai đó mạo danh bạn trên mạng cũng nghiêm trọng chẳng kém gì việc đánh cắp thẻ tín dụng". Cô từng chia sẻ kinh nghiệm với các influencer trẻ như Olivia Dunne - nữ vận động viên đại học nổi tiếng nước Mỹ - để giúp họ "tự vệ" tốt hơn trước những chiêu trò này.

Những "điểm đỏ" cần nhận diện ngay

Paige chia sẻ loạt dấu hiệu nhận biết tài khoản giả mà mọi người nên lưu ý: Tài khoản chưa được xác minh (chưa có tick xanh); thường xuyên nhắn tin riêng với nội dung mập mờ, dùng những câu "lạ lùng" như: "Hi dear fan", "Hello loyal supporter"; từ chối video call hoặc né tránh tương tác công khai; gửi ảnh photoshop hoặc AI kém chất lượng, đôi khi có cả hình "ký tặng" nhìn rất giả.

Quan trọng nhất: bắt đầu hỏi xin tiền, đầu tư, hoặc hứa hẹn quà tặng đặc biệt. Nếu gặp tình huống này, Paige khuyên mọi người báo cáo - chặn - không phản hồi, tuyệt đối không gửi thông tin cá nhân hay tài chính.

Lời nhắn nhủ từ Paige Spiranac

"Hiện tại, điều duy nhất chúng ta có thể làm là giáo dục người dùng để họ nhận biết và phòng tránh. Các tài khoản mạo danh cần bị xoá triệt để, thay vì để tồn tại hàng loạt như hiện nay". Với Paige, việc cảnh báo công chúng không chỉ là bảo vệ chính cô, mà còn giúp Internet trở thành nơi an toàn và trung thực hơn - đặc biệt cho những ai đang cố gắng xây dựng hình ảnh thật lòng trên mạng xã hội.