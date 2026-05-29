Mỹ nhân sexy công khai treo phần thưởng nóng bỏng cho thủ môn PSG nếu ngăn Arsenal vô địch, người vợ đáp trả cực căng

Trước thềm trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal, thủ môn Matvey Safonov bất ngờ trở thành nhân vật được nhắc tên nhiều trên mạng xã hội sau lời hứa táo bạo từ một ngôi sao phim người lớn người Nga. Nữ diễn viên Mary Rock, một fan cuồng nhiệt của PSG, đã công khai gửi lời chúc may mắn tới Safonov trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là “phần thưởng” mà cô dành cho thủ môn đồng hương.

Mary Rock tuyên bố sẽ dành cho Safonov “một đêm mặn nồng” tương ứng với số pha cứu thua mà anh thực hiện trước Arsenal trong trận chung kết. “Xin chào Matvey Safonov! Là một fan PSG, tôi chúc anh chiến thắng trước Arsenal ở chung kết Champions League. Và để chiến thắng thêm ngọt ngào, tôi hứa sẽ dành cho anh số đêm nóng bỏng tương ứng với số pha cứu thua của anh trong trận đấu”.

Thủ môn Matvey Safonov của Paris Saint-Germain nhận được lời đề nghị nhạy cảm từ 1 người đẹp trước trận chung kết Champions League nhưng vợ anh đã thay mặt từ chối (Ảnh: Shutterstock Editorial) Thủ môn Matvey Safonov của Paris Saint-Germain nhận được lời đề nghị nhạy cảm từ 1 người đẹp trước trận chung kết Champions League nhưng vợ anh đã thay mặt từ chối (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Ngôi sao phim người lớn Mary Rock hứa thưởng "một đêm mặn nồng" cho Safonov nếu anh có thể ngăn Arsenal vô địch (Nguồn: Jam Press) Ngôi sao phim người lớn Mary Rock hứa thưởng "một đêm mặn nồng" cho Safonov nếu anh có thể ngăn Arsenal vô địch (Nguồn: Jam Press)

Dù Safonov chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào, nhưng vợ anh - influencer Marina Kondratiuk - lại khiến mạng xã hội bật cười với màn đáp trả cực kỳ duyên dáng. Marina hài hước viết rằng nữ diễn viên kia có lẽ chưa hiểu “đêm đam mê” theo định nghĩa của chồng cô là gì.

“Một nữ diễn viên phim người lớn đã chúc may mắn cho chồng tôi và hứa tặng anh ấy một đêm nóng bỏng cho mỗi pha cứu thua. Nhưng cô ấy không biết rằng với anh ấy, ‘đêm đam mê’ nghĩa là làm ô chữ, xem chương trình đố vui "What? Where? When?" rồi đi ngủ lúc 11h30 vì sáng hôm sau còn phải dậy sớm tập luyện".

Matvey Safonov và vợ Marina Kondratiuk (Ảnh: Instagram @motya_39) Matvey Safonov và vợ Marina Kondratiuk (Ảnh: Instagram @motya_39)

Màn phản hồi vừa thông minh vừa hài hước của Marina nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng cách cô xử lý tình huống vừa tinh tế vừa cho thấy cuộc sống đời thường giản dị của thủ môn PSG.

Safonov gia nhập Paris Saint-Germain từ Krasnodar vào năm 2024 với mức phí khoảng 17 triệu bảng. Ban đầu anh chỉ được xem là phương án dự phòng cho Gianluigi Donnarumma, nhưng dần khẳng định vị trí quan trọng trong đội hình PSG mùa này. Trong khi đó, trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal F.C. đang được người hâm mộ chờ đợi khi đại diện nước Pháp hướng tới thêm một danh hiệu châu Âu, còn Arsenal khao khát lần đầu bước lên đỉnh lục địa.