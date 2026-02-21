Mỹ nhân bốc lửa tiết lộ được trả số tiền khủng để "nói xấu" Ronaldo, quyết định khiến tất cả ngỡ ngàng

Trong thế giới giải trí bóng đá đầy rẫy những chiêu trò đánh bóng tên tuổi, câu chuyện về cách ứng xử của nữ diễn viên Gemma Atkinson sau khi chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn luôn được coi là một chuẩn mực về sự tử tế. Dù nhận được vô số lời đề nghị hấp dẫn từ truyền thông, người đẹp xứ sương mù vẫn chọn cách im lặng để bảo vệ người cũ.

Ít ai ngờ rằng, mối tình ngắn ngủi kéo dài 4 tháng vào năm 2007 giữa mỹ nhân gợi cảm Gemma Atkinson và chủ nhân Quả bóng vàng khi đó lại bình dị đến thế. Thay vì những bữa tiệc xa hoa hay nhà hàng sang trọng, Gemma từng tiết lộ rằng những buổi hẹn hò của họ thường chỉ xoay quanh việc uống trà và cùng nhau xem bộ phim hài kinh điển Only Fools and Horses. Sự giản dị đó chính là lý do khiến mối quan hệ này dù kết thúc sớm nhưng vẫn để lại những kỷ niệm đẹp, không ồn ào.

Ảnh Gemma Atkinson lúc hẹn hò Ronaldo (Ảnh: Brian)

Ronaldo hẹn hò nàng WAG lúc ở MU (Ảnh: Getty)

Bản lĩnh trước sức mạnh đồng tiền

Sau khi đường ai nấy đi, Gemma Atkinson ngay lập tức trở thành mục tiêu săn đón của các tờ báo lá cải hàng đầu tại Anh. Theo những tiết lộ gần đây trên sóng truyền hình, cô đã nhận được rất nhiều lời đề nghị với số tiền "khủng" – lên đến hàng trăm nghìn bảng Anh – chỉ để kể lại những chi tiết riêng tư hoặc "bôi xấu" Ronaldo.

Tuy nhiên, nữ diễn viên đã thẳng thừng từ chối tất cả. Cô chia sẻ:

"Tôi không muốn kiếm tiền dựa trên đời tư của người khác. Tôi không có bất cứ điều gì tiêu cực để nói về anh ấy và tôi cũng không cần phải làm vậy để nổi tiếng".

Hành động này của Gemma nhận được sự nể trọng lớn từ công chúng. Trong khi nhiều người sẵn sàng lợi dụng danh tiếng của người cũ để thăng tiến, Gemma lại chọn con đường tự thân vận động, giữ vững lòng tự trọng của một nghệ sĩ.

Ngôi sao phim truyền hình này hiện đã kết hôn với Gorka Marquez và có hai con, Mia sáu tuổi và Thiago ba tuổi (Ảnh: IGNV)

Hơn một thập kỷ trôi qua, cả hai đều đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Cristiano Ronaldo hiện đang viên mãn bên Georgina Rodriguez và các con, tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp sân cỏ.

Trong khi đó, Cristiano đã đính hôn với Georgina Rodríguez (Ảnh: IGNV)

Về phía mình, Gemma Atkinson cũng đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vũ công chuyên nghiệp Gorka Marquez – người cô quen tại chương trình Strictly Come Dancing. Cặp đôi đã có với nhau hai thiên thần nhỏ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp trên mạng xã hội.