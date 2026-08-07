Mỹ Đình rực rỡ sắc đỏ trước trận tuyển Việt Nam vs tuyển Campuchia

Đó cũng là lý do trận đấu với Campuchia nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dù đối thủ đã không còn nhiều mục tiêu tại bảng A, các cổ động viên Việt Nam vẫn chờ đợi một màn trình diễn thuyết phục của đội chủ nhà thay vì đơn thuần chỉ là kết quả đủ để đi tiếp.