MXH dậy sóng trước thông tin Gavi lôi Chủ tịch FIFA vào để "khích tướng" khiến cầu thủ Argentina tức giận lao vào xô xát

Cả cõi mạng xôn xao về thông tin Gavi tiết lộ câu nói "chạm tự ái" khiến Paredes nổi điên.

Màn đụng độ nảy lửa giữa Pablo Gavi và Leandro Paredes sau trận Tây Ban Nha thắng 1-0 Argentina để lên ngôi vô địch World Cup đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tiền vệ trẻ thuộc biên chế Barcelona lên tiếng về toàn bộ sự thật nguồn cơn khiến người đàn anh bên phía đối phương hoàn toàn mất kiểm soát.

Theo thông tin trên các diễn đàn Gavi đã lôi cả chủ tịch FIFA vào để khiêu khích cầu thủ của Argentina. Tuy nhiên, thực tế phát biểu của Gavi không được tờ báo quốc tế nào chia sẻ cụ thể.

Gavi bị cầu thủ Argentina quăng xuống dất (Ảnh: Getty)

Dàn cầu thủ Argentina vào túm áo cầu thủ Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Thực tế ở sân sân, sau một thất bại cay đắng cũng với những khiêu thích đã khiến Paredes lập tức bùng nổ, châm ngòi cho vụ xô xát hỗn loạn giữa cầu thủ hai đội.

Mạng xã hội dậy sóng

Trên mạng xã hội khoảnh khắc này đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Một mặt, hội những người hâm mộ Barcelona, tuyển Tây Ban Nha và các cổ động viên trung lập tỏ ra vô cùng hả hê, đồng loạt phong cho Gavi danh hiệu "Vua khẩu chiến" thế hệ mới.

Ngược lại, làn sóng phẫn nộ từ các cổ động viên Argentina lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Họ tràn vào các bài đăng của Gavi để chỉ trích, đồng thời lên án gay gắt phát ngôn của anh là ngạo mạn và cố tình bôi nhọ danh dự của đối thủ. Ngay cả đoạn clip Leandro Paredes vật ngã Gavi trên sân cũng được mổ xẻ liên tục với hai luồng ý kiến trái chiều, một bên hả hê cho rằng Gavi "gieo gió gặt bão", bên còn lại thì mỉa mai các cầu thủ Argentina là những kẻ thua cuộc cay cú. Hiện tại, những làn sóng tranh cãi về hành động của hai cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina vẫn trở thành chủ đề khiến cả cõi mạng tranh luận gay gắt.