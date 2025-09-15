Muốn chuyên nghiệp thì không dễ dãi

Các vận động viên thi đấu ở giải VĐQG.

Hồi tháng 2-2025, khi công bố chương trình thi đấu của Giải vô địch quốc gia 2025, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường từng chia sẻ rằng, hiện bóng chuyền Việt Nam chưa đạt đến sự chuyên nghiệp, mà mới tiệm cận mức bán chuyên nghiệp. Để được công nhận chuyên nghiệp, VFV cũng như các đội bóng phải hoàn thiện rất nhiều yếu tố, trong đó khâu tổ chức giải đấu phải khoa học và chất lượng. Đấy cũng là lý do VFV đã quyết định rút gọn số lượng đội bóng xuống còn 16 đội (8 đội nam, 8 đội nữ) cho Giải vô địch quốc gia, đồng thời cho phép VĐV nước ngoài thi đấu, tăng tính hấp dẫn cho giải đấu.

Có điều, giới chức bóng chuyền VFV và đơn vị đăng cai vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2025 đang cố tình… phá luật, không tuân thủ điều lệ đã chính thức được ban hành hồi đầu năm. Ngày 12-9, cách một tháng trước khi vòng 2 khởi tranh, VFV bất ngờ báo thay đổi thời gian tổ chức, đẩy lịch trình lên sớm hơn so với ban đầu, từ đề nghị rất thiếu trách nhiệm của đơn vị đăng cai là Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Bình. Lịch ban đầu sẽ khởi tranh vào ngày 10-10, trong khi lịch mới thay đổi gây tranh cãi sẽ khởi tranh từ ngày 7-10.

Để chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia, các đội bóng phải đôn đáo lo công tác hậu cần, tìm và đặt nơi ăn, nghỉ cho HLV và VĐV cả tháng trời trước khi bước vào thi đấu. Do đó, việc thay đổi bất ngờ của VFV từ đề nghị của ngành TDTT Ninh Bình đã đẩy các đội vào thế bị động, thậm chí có nguy cơ đối diện với việc không tìm được nơi lưu trú, nhất là khi địa phương này luôn hút khách du lịch.

Chưa kể, 16 đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia 2025 đã xây dựng kế hoạch chuyên môn từ đầu năm với nhiều hạng mục như: tập huấn, thi đấu, hậu cần, di chuyển, thuê ngoại binh… để được các sở, ngành, doanh nghiệp xét duyệt, đặc biệt là nguồn kinh phí. Bất cứ thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các đội bóng. Cho nên, thông báo bất ngờ thay đổi lịch trình của VFV (với sự tham mưu của bộ môn bóng chuyền thuộc Cục TDTT Việt Nam) đang khiến nhiều đội bóng bức xúc, không tìm được phương án để xử lý.

Thiệt hại về kinh tế (chi phí đổi vé máy bay, vé tàu xe, khách sạn, ăn uống…) của các đội bóng thì ai bồi thường? Đây là câu hỏi khó cho cả VFV lẫn đơn vị đăng cai. Chưa kể, hầu hết các đội bóng đã chốt phương án thuê vận động viên nước ngoài về thi đấu, có lịch trình cụ thể theo từng ngày, từng trận và khoản tiền thù lao rõ ràng (mức thuê dao động từ 40-60.000USD/người).

Trong trường hợp lịch thi đấu bị đẩy lên sớm hơn, VĐV nước ngoài từ chối qua Việt Nam sớm, hoặc không thi đấu đầy đủ các trận cho các đội bóng, ảnh hưởng đến mục tiêu thành tích của các đội, liệu VFV và đơn vị đăng cai có chấp nhận chia sẻ hay chịu trách nhiệm thay hay không? Rõ ràng, những khó khăn mà các đội bóng bất ngờ phải đối diện, sự không nhất quán trong kế hoạch tổ chức... thể hiện sự nghiệp dư trong tư duy và hành động của đơn vị tham mưu cũng như đơn vị đăng cai giải đấu.