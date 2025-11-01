Munich đăng cai trận chung kết Champions League 2028

Sân Allianz Arena của Bayern Munich sẽ lần thứ 3 đăng cai trận chung kết Champions League.

Hôm thứ Sáu, UEFA đã xác nhận danh sách các ứng viên quan tâm từ các Liên đoàn thành viên, từ đó cho thấy trận chung kết được đồn đoán từ lâu tại New York (Mỹ) sẽ không diễn ra cho đến ít nhất là năm 2030. “Những tuyên bố quan tâm tổ chức trận đấu không mang tính ràng buộc, và các đề xuất cuối cùng phải được nộp kèm theo hồ sơ dự thầu trước ngày 10-6”, UEFA cho biết trong một tuyên bố.

Munich là ứng cử viên duy nhất cho trận chung kết năm 2028. Thành phố này đã tổ chức trận chung kết mùa trước, chứng kiến PSG đè bẹp Inter Milan để lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang, cũng khép lại năm đầu tiên giải đấu diễn ra theo thể thức mới với vòng bảng phân hạng 36 đội. Như vậy, đây sẽ là lần thứ 3 sân Allianz Arena của Bayern Munich sẽ tổ chức một trận chung kết Champions League, sau lần đầu ở mùa giải 2011-2012.

PSG đè bẹp Inter Milan tại Allianz Arena để lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang vào năm 2025.

Điều đáng chú ý, dù Bayern là một gã khổng lồ với 5 lần bước lên đỉnh cao châu Âu, nhưng họ chưa một lần có cơ hội nâng cúp trên sân nhà. Họ từng tiến đến gần nhất cơ hội đó khi chơi trận chung kết với tư cách chủ nhà ở mùa giải 2011-2012, nhưng phải chứng kiến Chelsea lần đầu lên ngôi vô địch. Hay như một trận chung kết Champions League khác gần đây tại Đức, mùa giải 2014-2015, diễn ra tại sân vận động Olympic (Berlin), lại là nơi chứng kiến Barcelona của Lionel Messi đánh bại Juventus với tỉ số 3-1.

Trong khi đó, UEFA xác nhận đăng cai trận chung kết Champions League năm 2029 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa sân Wembley (London, Anh) và sân Camp Nou mới được cải tạo của Barcelona. Nếu sân Wembley đã tổ chức trận chung kết trước đó vào năm 2024, thì Barcelona đã không được chọn làm địa điểm tổ chức trận chung kết kể từ năm 1999 - khi Man.United gây chấn động Bayern với 2 bàn thắng trong thời gian bù giờ. Việc cải tạo sân Camp Nou - sẽ nâng sức chứa lên 105.000 chỗ ngồi, lớn nhất châu Âu - bị chậm tiến độ dự kiến. Tuy nhiên sẽ không còn ảnh hưởng nào vào năm 2029.

Trận chung kết Champions League mùa giải này sẽ diễn ra tại Puskas Arena ở Budapest (Hungary). Còn trận chung kết năm 2027 sẽ diễn ra tại sân vận động Metropolitano của Atletico Madrid (Tây Ban Nha).