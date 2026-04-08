Mức lương kỷ lục của Carlo Ancelotti ở tuyển Brazil được tiết lộ

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Carlo Ancelotti, giữ nguyên mức lương khoảng 10 triệu euro/năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho chiến lược gia người Italia sau một giai đoạn giúp Selecao thi đấu khởi sắc, đồng thời siết lại mọi hoạt động để tập thể Brazil ngày càng chuyên nghiệp.

Hợp đồng mới của HLV Ancelotti được triển khai theo dạng "2+2". Giai đoạn đầu kéo dài 2 năm, sau đó tự động gia hạn thêm 2 năm nếu đáp ứng các điều khoản đi kèm, qua đó giữ Ancelotti tại vị đến World Cup 2030. Song song đó, CBF cũng chấp nhận tăng lương cho các trợ lý theo đề xuất của Ancelotti, nhằm đảm bảo bộ khung ban huấn luyện Selecao sẽ đồng hành lâu dài cùng nhau.

Ngoài lương cơ bản, Ancelotti còn nhận các khoản thưởng lớn theo thành tích. Đáng chú ý là điều khoản nếu giúp Brazil vô địch World Cup 2026, ông có thể nhận thêm khoảng 5 triệu euro. Các nguồn tin tại Brazil cho biết hợp đồng của Ancelotti còn đi kèm nhiều đãi ngộ đặc biệt như hỗ trợ trọn gói chi phí sinh hoạt, phương tiện đi lại.

Ancelotti tiếp quản Brazil từ giữa năm 2025, nhanh chóng giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành vé dự World Cup 2026. Sau 8 trận đầu tiên, ông đạt thành tích 4 thắng, 2 hòa, 2 thua cùng Brazil, những con số không quá bùng nổ nhưng ít nhất vẫn đáp ứng được kỳ vọng.

Chiến lược gia người Italia đang dốc toàn lực để cùng Brazil hướng đến World Cup 2026. Tại giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada, Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Scotland và Haiti. Đây là bảng đấu không quá khó, nhưng thách thức thực sự sẽ đến từ vòng knock-out, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm của Ancelotti được kỳ vọng giúp Brazil lấy lại vị thế sau nhiều kỳ World Cup loại sớm.

Bên cạnh việc lên đấu pháp chiến thuật, HLV Ancelotti đang đối diện thách thức lớn ở công tác tuyển chọn cầu thủ. Trong số đó, quyết định gọi hay loại bỏ Neymar sẽ khiến cựu HLV Real đau đầu nhất. Ở đợt tập trung mới nhất, HLV Ancelotti vẫn gạch tên Neymar, dù ngôi sao của Santos khao khát trở lại. HLV Ancelotti cũng phớt lờ tâm tư từ cổ động viên và truyền thông Brazil về việc nên trao cho Neymar một cơ hội.

HLV Ancelotti vẫn giữ vững lập trường chỉ trao cơ hội cho người xứng đáng ở đội tuyển. Những cái tên trẻ như Endrick, Rodrygo hay Vinicius được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới của hàng công Brazil nếu Neymar vắng mặt. HLV Ancelotti cũng đã xác định bộ khung chủ chốt của Selecao với Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro, là 3 cầu thủ kinh nghiệm ở đội tuyển.

Kể từ đỉnh cao ở World Cup 2002, Brazil vẫn mòn mỏi chờ đợi chiếc cúp vàng tiếp theo. 4 năm trước, Selecao bị Croatia loại từ tứ kết. 8 năm trước, Brazil cũng chia tay giải đấu từ tứ kết sau thất bại trước Bỉ. Xa hơn nữa, Brazil bị Đức hủy diệt 1-7 ở bán kết.