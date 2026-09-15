Mức lương của Doãn Ngọc Tân

Hành trình vươn tầm giúp Doãn Ngọc Tân có thu nhập ngày càng ổn đinh.

Trong mặt bằng chung của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mức lương cụ thể của các cầu thủ V.League luôn là điều khoản bảo mật nghiêm ngặt. Trường hợp của tiền vệ Doãn Ngọc Tân – tân binh gia nhập CLB Thể Công Viettel cũng không ngoại lệ. Dù các con số chi tiết không được công bố chính thức, bức tranh tài chính cùng cơ cấu thu nhập của cầu thủ sinh năm 1994 vẫn được giới chuyên môn định hình khá rõ nét qua giá trị thị trường và vị thế thương hiệu cá nhân.

Hiện tại, trang dữ liệu thể thao quốc tế Transfermarkt định giá Doãn Ngọc Tân ở mức 125.000 Euro (khoảng 3,4 tỷ đồng). Thu nhập hàng tháng của anh tại các CLB hàng đầu V.League đến từ mức lương cứng tương xứng với vị thế trụ cột, kết hợp cùng khoản phí lót tay đắt giá mỗi khi ký kết hợp đồng mới. Bên cạnh đó, các khoản tiền thưởng trận thắng từ CLB chủ quản và khoản thưởng thành tích đặc biệt khi cống hiến cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam – điển hình như chức vô địch ASEAN Cup 2024 đóng vai trò quan trọng cấu thành nên tổng thu nhập của tiền vệ này.

Doãn Ngọc Tân khoác áo Thể công Viettel từ mùa giải 2026/27 và trở thành trụ cột của đội bóng này (Ảnh: FBNV)

Hành trình nỗ lực của Doãn Ngọc Tân

Trước khi vươn tầm thành ngôi sao của V.League và tuyển quốc gia, Doãn Ngọc Tân từng trải qua nốt trầm ít ai biết trong sự nghiệp khi phải gác lại ước mơ sân cỏ vì hoàn cảnh. Ở giai đoạn thi đấu trẻ nhiều bấp bấp và cơ hội không rõ ràng, áp lực gánh nặng kinh tế gia đình đã buộc anh phải tạm dừng tập luyện chuyên nghiệp để ra ngoài làm các công việc lao động phổ thông kiếm sống.

Sau những năm tháng tôi rèn tại CLB Hải Phòng, bước ngoặt thăng hoa trong sự nghiệp đến khi anh cập bến Đông Á Thanh Hóa vào năm 2021. Tại đây, anh trở thành thủ lĩnh tuyến giữa, mang băng đội trưởng và đưa đội bóng xứ Thanh đoạt 2 Cúp Quốc gia liên tiếp (2023, 2023/24) cùng Siêu cúp Quốc gia 2023.

Thanh Hoá là bước đệm đưa Doãn Ngọc Tân lên tuyển quốc gia

Lối chơi dũng mãnh, thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp lăn xả tiếp tục mở ra cơ hội cho Doãn Ngọc Tân ở cấp độ cao nhất. Màn ra mắt ĐTQG Việt Nam tham dự ASEAN Cup2024 muộn mằn ở tuổi 30 trở thành bệ phóng đưa tên tuổi anh phủ sóng rộng khắp khi góp công lớn vào chức vô địch Đông Nam Á. Tiếp nối đà phát triển, việc chuyển sang khoác áo Thể Công – Viettel giúp anh khẳng định giá trị vượt trội cả về chuyên môn lẫn tài chính trong làng túc cầu Việt. Từ một cầu thủ từng phải gác lại ước mơ đi làm thêm kiếm sống, Doãn Ngọc Tân đã viết nên câu chuyện thành công trọn vẹn nhờ tinh thần không bỏ cuộc.