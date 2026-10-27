Mua vé xem tuyển Việt Nam giao hữu FIFA Days ở đâu, giá bao nhiêu?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố mức giá bán vé xem đội tuyển Việt Nam đá giao hữu tháng 11/2026.

Trong dịp FIFA Days tháng 11/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Ban tổ chức công bố ba mức giá vé cho các trận đấu, gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé. Vé được phân phối độc quyền qua ứng dụng Techcombank OneU (trước đây là OneU).

Vé được mở bán trực tuyến từ 10h ngày 29/10 đến 20h30 ngày 1/11 cho cả hai trận đấu diễn ra vào ngày 11/11 và 17/11.

Từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 6/11, ban tổ chức tiếp tục bán vé trận đấu ngày 17/11. Việc bán vé có thể kết thúc sớm nếu hết vé.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu trên sân Thiên Trường.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) chuyển phát nhanh đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký. Khi nhận vé, người mua phải xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

Trường hợp nhận vé thay, người được ủy quyền cần cung cấp bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cả hai bên, kèm giấy ủy quyền ghi rõ thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải có nội dung xác nhận không khiếu nại ban tổ chức về số lượng vé được bàn giao hoặc không được bàn giao.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.