Mùa thẻ "Tự Hào Việt Nam" đổ bộ FC Mobile Việt Nam: dàn cầu thủ Việt hot nhất đã có mặt

Hòa cùng sức nóng ASEAN Championship 2026, EA SPORTS FC Mobile Vietnam ra mắt mùa thẻ "Tự Hào Việt Nam", cho phép game thủ sở hữu các ngôi sao bóng đá Việt.

Dàn sao Việt "đổ bộ", quy tụ những cái tên hot nhất

Tâm điểm của bản cập nhật phát hành ngày 23/7 này là sự xuất hiện của 5 tân binh đầy triển vọng: Hoàng Hên, Khuất Văn Khang, Hai Long, Lê Viktor và Trung Kiên. Sự góp mặt của 5 gương mặt mới đã chính thức hội quân cùng 11 tuyển thủ quốc gia trước đó, nâng tổng số "chiến binh Sao Vàng" lên 16 cái tên, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách cùng bạn!.

Trong bản cập nhật lần này, loạt sao "quốc dân" quen thuộc như Xuân Son, Văn Toàn, Văn Hậu, Công Phượng, Hoàng Đức, Quang Hải, Quế Ngọc Hải... cũng chính thức trình làng phiên bản "Tự Hào Việt Nam" với bộ chỉ số được nâng cấp vượt trội. Điều này đồng nghĩa với việc game thủ có thể tiếp tục giữ các mùa thẻ cũ của các cầu thủ Việt và tận hưởng niềm vui sưu tập thần tượng trong đội hình của mình.

Chỉ số chuẩn "meta", bùng nổ cùng cơ chế Live OVR

Dàn sao Việt trong FC Mobile Vietnam không chỉ mang giá trị sưu tầm mà còn sở hữu bộ chỉ số cùng Playstyles bám sát "meta" hiện tại, đủ sức cày ải trong những trận rank căng thẳng.

Điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn nhất chính là bộ ba Trung Kiên, Hai Long và Văn Khang khi được trang bị cơ chế Live OVR độc đáo. Chỉ số của ba cầu thủ này sẽ biến động trực tiếp dựa trên phong độ thi đấu thực tế của Đội tuyển Việt Nam qua từng vòng đấu, với khả năng bứt phá chỉ số cực cao. Game thủ sẽ được quyền chọn 1 trong 3 cái tên này để làm trụ cột đồng hành xuyên suốt sự kiện.

Săn quà cực dễ với chuỗi sự kiện "Tiếp Lửa Vô Địch Đông Nam Á"

Bên cạnh việc sở hữu các siêu sao Việt, game thủ có thể nâng cấp đội hình của mình thông qua loạt quà tặng khác, chỉ cần tham gia chuỗi sự kiện đồng hành "Tiếp Lửa Vô Địch Đông Nam Á", kéo dài từ 23/7 đến 26/8. Cơ chế tham gia dễ dàng:

Điểm danh mỗi ngày và tham gia đá xếp hạng để nhận ngay lượt sút đổi quà tại Khu Phức Hợp.

Sự kiện "nhuộm đỏ sân cỏ": Càng nhiều người tham gia sút, mốc quà cộng đồng toàn server càng lớn.

Trổ tài dự đoán đúng kết quả các trận đấu của ĐT Việt Nam để nhận quà về túi ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Mời bạn bè trở lại game để nhận ngay các lượt quay siêu hời và nhiều quà tặng đặc biệt.

Quy tụ những siêu sao Việt HOT nhất, loạt sự kiện dễ chơi cùng cơn mưa quà tặng — tất cả đã sẵn sàng. Cộng đồng HLV hãy truy cập ngay vào game, cũng như sự kiện "Tiếp Lửa Vô Địch Đông Nam Á" từ ngày 23/7 để xây dựng đội hình trong mơ và cùng nhau "cháy" hết mình, tiếp lửa cho Đội tuyển Việt Nam viết tiếp lịch sử hai lần vô địch liên tiếp tại đấu trường khu vực!