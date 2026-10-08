Mưa lời khen cho tài năng trẻ của bóng đá Bỉ và Chelsea

Gạt bỏ cơn ác mộng chấn thương ở lại phía sau, tiền vệ người Bỉ Romeo Lavia đang thể hiện phong độ tuyệt vời ở mọi cấp độ mùa giải này, khiến ngay cả HLV của đội tuyển Pháp Zinedine Zidane phải thốt lên “anh chàng này thật đẳng cấp”.

Romeo Lavia (trái) trong trận tuyển Bỉ thua ngược 1-4 trên sân Pháp. Ảnh: THX

Chelsea chi 58 triệu bảng để chiêu mộ Romeo Lavia từ Southampton vào năm 2023. Khi mới tuổi 19, tiềm năng to lớn của tài năng người Bỉ đã lên tiếng.

Tuy nhiên, Lavia gặp khó khăn trong việc duy trì thể lực, phải đối mặt với 11 lần tái phát chấn thương và bỏ lỡ tổng cộng 624 ngày thi đấu kể từ khi chuyển đến đội bóng phía Tây London. Anh chỉ có thể ra sân 29 lần tại Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải đầu tiên.

Nhưng có vẻ mọi thứ đã tốt đẹp trở lại. Ngôi sao 22 tuổi đã có 5 lần góp mặt trong mùa giải hiện tại cho Chelsea, ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB. Việc cải thiện khả năng ra sân cũng giúp anh trở thành nhân tố ngày càng quan trọng đối với đội tuyển Bỉ, góp mặt trong cả 4 trận đấu gần đây của tuyển Bỉ tại UEFA Nations League.

Ở lần ra sân gần nhất, tuyển Bỉ dù thua ngược 1-4 trên sân tuyển Pháp, nhưng Lavia đã được HLV Zidane khen ngợi, ghi nhận kỹ thuật xuất sắc của anh. Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea giúp Bỉ nắm quyền kiểm soát thế trận tại thủ đô nước Pháp và là người đã tung đường kiến tạo tuyệt đẹp để Dodi Lukebakio mở tỷ số, trước khi sự sụp đổ chóng vánh ở những phút cuối làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Zidane, cựu tiền vệ huyền thoại của bóng đá Pháp, đặc biệt ấn tượng với nhãn quan chiến thuật của cầu thủ 22 tuổi này trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. “Tôi không theo dõi riêng màn trình diễn cá nhân của Lavia vì còn bận quan sát các cầu thủ của mình, nhưng tôi thực sự thích đường chuyền đó”, Zidane chia sẻ. “Tôi đã xem lại tình huống ấy trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa hiệp khi phân tích trận đấu. Cậu ấy thật sự là một cầu thủ đẳng cấp”.

Trong khi đó, cựu HLV của Gent và Anderlecht Hein Vanhaezebrouck trong chia sẻ với tờ Het Nieuwsblad thậm chí còn so sánh anh với Rodri (Tây Ban Nha): “Người ta thường nói Rodri là người điều tiết nhịp độ trận đấu, không bao giờ để mất bóng và luôn có xu hướng triển khai bóng lên phía trước. Liệu Lavia có cùng đẳng cấp đó không? Nếu giữ được thể trạng tốt, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ đạt đến đẳng cấp đó.

Cậu ấy hội tụ mọi yếu tố: kỹ thuật cá nhân tốt, không để mất bóng, trọng tâm thấp giúp xoay sở thoát pressing cực tốt. Mỗi khi cậu ấy thi đấu, tất cả đều phải thốt lên "tuyệt đỉnh".

Tiềm năng thực sự của Lavia cuối cùng cũng đang được chuyển hóa thành những màn trình diễn ổn định. Cole Palmer, người cùng Lavia trưởng thành trong màu áo đội trẻ Man City và giờ là đồng đội tại Chelsea, chia sẻ với Sky Sports: “Thú thật, tôi nghĩ cậu ấy là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng sát cánh. Mọi người chưa thấy được điều đó vì cậu ấy thường xuyên dính chấn thương, nhưng tôi tin rằng mọi người rồi sẽ nhận ra thôi, cậu ấy sẽ trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới”.