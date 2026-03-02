Mưa bàn thắng từ phạt góc, Arsenal đánh bại Chelsea ở derby London

Có thể chẳng người hâm mộ nào hài lòng với chiến thắng thiếu thuyết phục của Arsenal, kể cả việc "Pháo thủ" suýt bị gỡ hòa trong thế được chơi hơn người, tuy nhiên, 3 điểm vẫn trên hết và quan trọng nhất với đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng.



Trận derby tại sân Emirates nóng bỏng với những pha phạm lỗi

Arsenal bước vào derby London với quyết tâm tìm lại sự ổn định sau vài cú sẩy chân gần đây, nhưng Chelsea mới là đội nhập cuộc tự tin hơn. Ngay những phút đầu, Mamadou Sarr – có trận đá chính đầu tiên tại Premier League – suýt gây bất ngờ cho đội chủ nhà khi dứt điểm chệch cột từ một tình huống cố định.

Joao Pedro kết thúc một pha hãm thành

Bên kia chiến tuyến, thủ môn Robert Sánchez cũng có phen hú vía khi cú lốp bóng táo bạo từ gần giữa sân của Eberechi Eze rơi sát khung thành. Tuy vậy, bước ngoặt sớm xuất hiện theo kịch bản quen thuộc: Phạt góc.

William Saliba vui mừng sau bàn mổ tỉ số

Phút 21, Gabriel Magalhães bật cao đánh đầu chuyền ngang từ cột xa, tạo điều kiện để William Saliba băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Arsenal. Bàn thắng giúp "Pháo thủ" chơi hưng phấn hơn, nhưng Chelsea vẫn cho thấy sự lì lợm.

Piero Hincapié với pha đánh đầu "đốt" lưới nhà

Trước giờ nghỉ, thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua sau pha bóng suýt phản lưới của Declan Rice. Tuy nhiên, từ quả phạt góc kế tiếp, bóng chạm Piero Hincapié đổi hướng bay vào lưới Arsenal, giúp Chelsea quân bình 1-1 trong sự bất ngờ của khán giả cầu trường Emirates.

Sau giờ nghỉ, đội khách thậm chí có thời điểm lấn lướt. Enzo Fernández tung cú sút căng buộc Raya phải đổ người cứu thua, còn João Pedro cũng khiến thủ môn người Tây Ban Nha vất vả cản phá pha đánh đầu cận thành.

Jurrien Timber ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal

Khi Chelsea đang hưng phấn, Arsenal lại tìm thấy khác biệt từ tình huống cố định. Phút 72, Declan Rice thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Jurriën Timber chọn vị trí thông minh, đánh đầu tung lưới Sánchez, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho đội chủ nhà.

Pedro Neto nhận thẻ đỏ, Chelsea càng tan tác

Hy vọng có điểm của Chelsea gần như chấm dứt chỉ bốn phút sau đó khi Pedro Neto nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Gabriel Martinelli trong tình huống phản công. Chơi thiếu người, "The Blues" không còn đủ lực để gây sức ép trong những phút cuối.

Thầy trò HLV Liam Rosenior khó nuốt trôi thất bại

Alejandro Garnacho có cú dứt điểm bị Raya cản phá, còn Liam Delap bị từ chối bàn thắng vì việt vị, trước khi Arsenal thót tim mừng chiến thắng khi tiếng còi dứt trận vang lên.

Cục diện Ngoại hạng Anh trước những vòng đấu cuối

Ba điểm giành được giúp thầy trò Mikel Arteta duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch đang ngày càng nóng bỏng.