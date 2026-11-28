MU kích hoạt điều khoản giữ chân Bruno Fernandes đến năm 2028.

Manchester United vừa quyết định gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng với đội trưởng Bruno Fernandes, qua đó giữ tiền vệ người Bồ Đào Nha ở lại sân Old Trafford đến tháng 6/2028.

Theo The Athletic, động thái kích hoạt điều khoản gia hạn một năm được đưa ra chỉ ít ngày sau khi chính Bruno Fernandes thừa nhận quá trình đàm phán một bản hợp đồng dài hạn mới đang rơi vào bế tắc tạm thời. Trước khi quyết định này được thực thi, giao kèo giữa đôi bên chỉ còn thời hạn 1 năm, đặt MU trước nguy cơ mất quyền chủ động nếu bước sang năm mới.

MU gia hạn với Bruno (Ảnh: IGNV)

Việc kích hoạt điều khoản được đánh giá là giải pháp dung hòa lợi ích cho cả câu lạc bộ lẫn cầu thủ 32 tuổi. Nếu không gia hạn, Bruno Fernandes có thể tự do đàm phán hợp đồng sơ bộ với các đội bóng khác kể từ ngày 1/1/2027. Bên cạnh đó, bước đi này giúp ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" bảo toàn giá trị chuyển nhượng của thủ quân: dù cánh cửa ra đi trong năm 2027 chưa hẳn khép lại hoàn toàn, MU vẫn nắm lợi thế thu về mức phí chuyển nhượng tương xứng nếu có biến cố xảy ra.

Quyết định của đội bóng thành Manchester diễn ra trong bối cảnh tương lai của tiền vệ sinh năm 1994 vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý. Trước đó, Fernandes cho biết các cuộc thương thảo hợp đồng mới tạm gác lại để cả anh lẫn ban lãnh đạo tập trung tối đa cho việc cải thiện thành tích thi đấu trên sân cỏ.

Dù đã bước sang tuổi 32, sức hút của Bruno Fernandes trên thị trường chuyển nhượng vẫn rất lớn với sự quan tâm từ hàng loạt câu lạc bộ tại châu Âu lẫn Saudi Arabia. Hồi mùa hè 2025, Al Hilal từng gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng nhưng bị MU từ chối. Về phần mình, tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định khát khao chinh phục những danh hiệu lớn cùng đội bóng vẫn vẹn nguyên.

Trên sân cỏ, dưới triều đại tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino, Bruno Fernandes tiếp tục gánh vác trọng trách thủ quân. Trong trận đấu 26/11 vừa qua, anh chính là người lập cú đúp giúp MU giành trận hòa 2-2 trước đội bóng cũ Sporting Lisbon tại đấu trường Champions League.

Kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020 với mức phí 47 triệu bảng, Bruno Fernandes đã ra sân 343 trận và ghi được 115 bàn thắng. Ở mùa giải trước, anh còn đi vào lịch sử Premier League với kỷ lục 21 pha kiến tạo, song song với việc thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân danh giá.