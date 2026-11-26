MU trải qua thêm một trận đấu thất vọng nữa. Họ đã nhận tổng cộng 36 bàn thua từ đầu chiến dịch, con số cao nhất. Ngoài ra là nhiều thẻ đỏ nhất và dính penalty nhiều nhất. Thực tế này đặt ra dấu hỏi lớn dành cho Mauricio Pochettino.

Hàng loạt thống kê tệ hại

Trận hòa 2-2 trước Sporting Lisbon thêm một lần nữa phơi bày thực tại mà MU đang phải đối mặt. Thay vì một cú hích tinh thần để tìm lại ánh hào quang, chuyến hành quân này chỉ nối dài thêm chuỗi ngày u ám của Quỷ đỏ. Nhìn lại chặng đường đã qua, chiến thắng tưng bừng trước Sabah - một trong những đội bóng yếu bậc nhất tại Champions League - hóa ra chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi.

Kể từ sau màn vùi dập đối thủ nhược tiểu ấy, cỗ máy của MU gần như tê liệt hoàn toàn. Trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh chỉ biết đến mùi chiến thắng đúng 1 lần, còn lại là những kết quả hòa đầy thất vọng và những thất bại bạc nhược.

Đằng sau chuỗi phong độ chạm đáy ấy là hàng thủ bạc nhược. 2 bàn thua mới nhất trước Sporting Lisbon đã chính thức đẩy tổng số lần thủ môn của MU phải vào lưới nhặt bóng lên con số 36 - một cột mốc báo động đỏ khi mùa giải vẫn còn cả chặng đường dài phía trước.

Đáng xấu hổ hơn, MU đang độc chiếm những thống kê tệ hại nhất trong số 20 câu lạc bộ góp mặt tại Ngoại hạng Anh. Họ là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất (36), chịu nhiều quả phạt đền nhất (5) và đồng thời cũng là tập thể phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất (5) trong số 20 đội tham gia giải đấu. Thống kê này tính trên mọi sân chơi mà 20 đại diện Premier League góp mặt từ đầu chiến dịch 2026/27.

3 thông số biết nói ấy không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, càng không thể đổ lỗi cho vận đen hay những quyết định khắc nghiệt từ trọng tài. Chúng tố cáo một hàng phòng ngự đang rơi vào trạng thái hỗn loạn toàn diện của MU. Việc để lọt lưới 36 bàn với trung bình hơn 2 bàn/trận cho thấy cấu trúc phòng ngự của MU quá dễ bị xuyên phá, cự ly đội hình thường xuyên bị kéo giãn và khả năng bọc lót giữa các tuyến gần như bằng không.

Hàng thủ MU nhận tới 36 bàn thua từ đầu mùa

Trong khi đó, việc dẫn đầu về số quả phạt đền phải chịu và số thẻ đỏ phải nhận lại phơi bày một căn bệnh còn trầm trọng hơn: Sự hoảng loạn về mặt tâm lý và yếu kém về kỷ luật chiến thuật. Khi bị đặt dưới áp lực, các hậu vệ MU thường xuyên rơi vào thế bị động, buộc phải thực hiện những pha vào bóng thiếu tính toán ngay trong vòng cấm hoặc phạm lỗi triệt hạ để sửa sai cho chính mình. Một hàng thủ vừa mong manh về chuyên môn, vừa dễ vỡ về tinh thần như thế hiển nhiên không thể làm điểm tựa cho bất kỳ tham vọng nào.

Bài toán hóc búa với Pochettino

Giữa tâm bão chỉ trích đang bủa vây lấy phòng tuyến tan hoang ấy, mọi ánh mắt và những dấu hỏi lớn nhất đều đang đổ dồn về phía Mauricio Pochettino. Có một sự trớ trêu không hề nhỏ đang diễn ra tại Old Trafford. Trước khi bước vào sự nghiệp cầm quân, chiến lược gia người Argentina từng là một trung vệ khét tiếng với lối chơi máu lửa, kỷ luật và đầy bản lĩnh trong màu áo Espanyol, PSG cũng như đội tuyển quốc gia Argentina.

Hơn ai hết, Pochettino là người thấu hiểu nghệ thuật phòng ngự, hiểu rõ tầm quan trọng của sự chắc chắn, khả năng đọc tình huống và cái đầu lạnh nơi hậu phương. Nhưng ở các đội bóng từng kinh qua như Tottenham, Chelsea, PSG, đội tuyển Mỹ thì phòng ngự chưa bao giờ là thế mạnh của ông.

Tại Chelsea, Pochettino phải rời đi sau chuỗi trận tệ hại. Việc ông quá phụ thuộc vào Thiago Silva hồi 2024 khiến phòng tuyến The Blues thường xuyên bị gãy vụn. Ở đội tuyển Mỹ, nếu tính 9 trận trước và trong World Cup 2026 thì các học trò của Pochettino phải vào lưới nhặt bóng tới 18 lần, trung bình đúng 2 bàn/trận. Con số này chắc chắn không phải là thấp.

Và ở MU thì qua 2 lần đầu cầm quân, Pochettino đã chứng kiến các học trò thủng lưới tới 6 lần. Hệ thống phòng ngự của MU lại trở nên lỏng lẻo và ngây thơ đến khó tin. Cả 2 trận đó, họ đều dính thẻ đỏ (Yoro trước Liverpool và Tielemans trước Sporting).

Câu hỏi đặt ra lúc này không chỉ là MU sẽ xếp thứ mấy vào cuối mùa, mà là liệu Mauricio Pochettino có đủ khả năng để cứu vãn phòng tuyến đang mục ruỗng này hay không? Nhìn vào cách Quỷ đỏ vận hành trong chuỗi 13 trận chỉ thắng 1 vừa qua, người ta dễ dàng nhận ra sự bế tắc trong cách tiếp cận chiến thuật.

Pochettino đang gặp khó với các hậu vệ MU

Thời gian tới, một tập thể mất phương hướng của Quỷ đỏ sẽ phải vận hành theo triết lý pressing tầm cao và dâng cao đội hình mà Pochettino ưa chuộng. Triết lý này đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối và khả năng thu hồi bóng xuất sắc từ tuyến giữa. Thế nhưng, khi hàng tiền vệ không đủ sức đánh chặn, khoảng trống mênh mông sau lưng các hậu vệ MU lập tức trở thành mỏ vàng để đối thủ khai thác.

Bên cạnh bài toán chiến thuật, những tấm thẻ đỏ vô duyên và hàng loạt quả phạt đền tai hại là minh chứng rõ ràng cho thấy các cầu thủ MU đang thi đấu trong sự lúng túng và mất phương hướng. Thời gian tới, nếu một HLV vốn xuất thân từ vị trí hậu vệ nhưng không thể truyền đạt được sự điềm tĩnh, không thể rèn giũa được những nguyên tắc phòng ngự cơ bản nhất cho các trung vệ dưới quyền, thì vấn đề chắc chắn không chỉ nằm ở chất lượng con người.

Trong bối cảnh hiện tại, Pochettino sẽ phải chấp nhận lựa chọn giữa bản sắc tấn công của mình hoặc chấp nhận lùi sâu, chơi thực dụng hơn để bịt kín những lỗ hổng chết người ở đội bóng. Khi nào thì ông sẽ tìm ra lựa chọn cho riêng mình?