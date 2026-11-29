Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Old Trafford không còn đi kèm với những tiếng la ó giận dữ như thường lệ. Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề, xen lẫn những cái lắc đầu ngao ngán từ 4 khán đài đã vơi đi quá nửa. Dường như CĐV Quỷ đỏ đã bắt đầu lo cho… Mauricio Pochettino.

Sự yếu kém đến khó tin

Thất bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Brentford đã đẩy đội bóng áo đỏ lún sâu vào vũng lầy. Những con số thống kê sau trận đấu thêm một lần phản ánh thực tế đó. Quỷ đỏ vẫn chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những đội bóng nhận nhiều bàn thua nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (42 lần thủng lưới). 3 trận gần đây là 3 lần liên tiếp họ không thắng, nhận tổng cộng 10 bàn thua.

Chưa dừng lại ở đó, thất bại tan nát vào tối thứ Bảy còn đánh dấu lần đầu tiên sau 95 năm - kể từ chiến dịch 1930/31 xa xôi - MU trải qua chuỗi 12 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới ở giải nội địa. Và như để tô đậm thêm bức tranh u ám trước thềm Giáng sinh, họ cũng lần đầu tiên sau 63 năm để thua liền 4 trận trước dịp Boxing Day (lễ Tặng quà).

Để lý giải cho thảm bại 0-4 trước Brentford, không cần phải phân tích những sơ đồ chiến thuật cao siêu. Tất cả bắt nguồn từ một hàng phòng ngự đang chơi thứ bóng đá tệ hại đến mức phi lý. Nhìn cách các hậu vệ áo đỏ vận hành trước một đối thủ tầm trung như Brentford, người hâm mộ có cảm giác như họ đang theo dõi một đội bóng nghiệp dư lần đầu tiên được ghép đội hình, chứ không phải tập hợp của những ngôi sao trị giá hàng trăm triệu bảng.

Sự yếu kém của hàng thủ MU thể hiện rõ ở cách họ tự bắn vào chân mình bằng những sai lầm sơ đẳng nhất. Đó là những đường chuyền ngang cẩu thả ngay trước vòng cấm địa, những pha chọn điểm rơi bóng sai lệch đến khó tin, và sự thiếu liên kết trầm trọng giữa trung vệ với thủ môn. Tất cả được phản ánh trong hàng loạt bàn thua, mới nhất là 4 bàn trước Brentford.

Lammens cũng sa sút khó hiểu

Mỗi khi Brentford lên bóng, khung thành của MU lại chao đảo như đứng trước một cơn bão lớn. Dàn hậu vệ áo đỏ liên tục thua trong tranh chấp tay đôi, hụt hơi khi đua tốc độ, và tệ nhất là hoàn toàn mất phương hướng khi đối thủ thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái đơn giản.

Con số 12 trận liên tiếp không sạch lưới - kỷ lục buồn đã tồn tại gần một thế kỷ từ mùa giải 1930/31 - là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sụp đổ có hệ thống này. Một đội bóng có thể gặp vận đen trong một hoặc hai trận đấu, nhưng khi bạn để thủng lưới nhiều nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, đó là dấu hiệu của sự mục ruỗng về mặt bản lĩnh và tư duy chơi bóng. Hàng thủ MU lúc này mong manh đến mức chỉ cần nhận một bàn thua, toàn bộ hệ thống lập tức vỡ vụn. Tâm lý sợ hãi bao trùm lên từng bước chạy.

Brentford thậm chí chẳng cần phải chơi như một phiên bản Barcelona thời đỉnh cao; họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, gây áp lực vừa đủ và tận hưởng những món quà mà hàng thủ hào phóng của đội chủ nhà dâng tặng.

Điều khó hiểu nhất là sự bạc nhược ấy lại lặp đi lặp lại với một tần suất đáng báo động. Dù nhân sự có xoay tua thế nào, từ những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cho đến các tân binh đắt giá, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy của sự tầm thường. Họ phòng ngự hời hợt, thiếu quyết liệt và thường xuyên "ngủ quên".

Old Trafford từng là pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng với một hàng phòng ngự rách nát như vậy, "Nhà hát của những giấc mơ" bây giờ chỉ là sân khấu để mọi đội bóng đến và dễ dàng kiếm tìm những cơn mưa bàn thắng.

Sự bất lực của Pochettino

Hình ảnh Mauricio Pochettino đứng chết lặng bên đường pitch, ôm đầu chán nản vì các học trò là điểm nhấn xuyên suốt trận MU vs Brentford. Vị chiến lược gia người Argentina vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá hiện đại, kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng tổ chức lối chơi khoa học. Ông từng biến Tottenham thành một thế lực đáng gờm, từng kiểm soát những cái tôi khổng lồ tại PSG và luôn được đánh giá cao về tư duy chiến thuật. Thế nhưng, khi đặt chân đến Old Trafford, Pochettino đang rơi vào trạng thái bất lực hoàn toàn.

Các hậu vệ MU thi đấu như mơ ngủ

Không một giáo án chiến thuật nào trên thế giới có thể lường trước được những pha xử lý "tự hủy" của các học trò Pochettino. Trong suốt một tuần tập luyện tại Carrington, ông có thể dành hàng giờ để mổ xẻ băng hình, vạch ra những kế hoạch pressing tầm cao, thiết lập các khối phòng ngự chặt chẽ và tính toán từng phương án chống phản công.

Mọi thứ trên sa bàn đều hoàn hảo. Nhưng khi bóng lăn, toàn bộ công sức ấy bị ném thẳng vào sọt rác. Nhìn Pochettino vò đầu bứt tai, hò hét đến khản cổ bên ngoài đường pitch mà các học trò trên sân vẫn thi đấu như những bóng ma vô hồn, người ta thấy thương cho ông nhiều hơn là trách.

Mỗi khi ông thực hiện một sự điều chỉnh nhân sự hay thay đổi sơ đồ để vá lại lỗ hổng, một lỗ hổng khác lại lập tức toác ra ở vị trí không ai ngờ tới. Làm sao một HLV có thể chỉ đạo chiến thuật khi các cầu thủ của ông không thể thực hiện nổi một đường chuyền chính xác ở cự ly vài mét? Làm sao ông có thể đòi hỏi sự tuân thủ kỷ luật khi tinh thần chiến đấu của tập thể ấy đã chạm đáy?

Trong bóng đá hiện đại, HLV luôn là người đầu tiên phải giơ đầu chịu báng khi đội bóng thất bại. Rất dễ để đổ mọi tội lỗi lên đầu Pochettino và đòi hỏi một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng lịch sử hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson đã chứng minh một sự thật: bao nhiêu chiến lược gia tài năng đã đến Old Trafford với đầy ắp kỳ vọng, để rồi ra đi trong sự ê chề và tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng? Vấn đề chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở chiếc ghế nóng. Nó nằm ở một phòng thay đồ độc hại, nơi mà các hậu vệ đang phản bội chính ông thầy của mình.

Chính vì thế, thông điệp cần được MU phát đi lúc này là "Giải cứu Pochettino". Ông cần được giải cứu khỏi một đội hình đang kéo tụt giá trị và sự nghiệp của chính ông. Sự giải cứu ấy có thể đến theo hai cách: hoặc ban lãnh đạo MU phải đứng về phía ông một cách tuyệt đối, trao cho ông toàn quyền thanh trừng không thương tiếc những cầu thủ yếu kém và vô kỷ luật ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới; hoặc chính Pochettino nên tự giải thoát cho mình khỏi mớ hỗn độn không lối thoát này bất chấp ông mới đặt chân đến đây.