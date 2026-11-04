MU thắng Roma, Bruno Fernandes thừa nhận Carrick đã đúng

Bruno Fernandes phủ nhận chiến thắng ngược dòng trước Roma đã cứu Michael Carrick khỏi nguy cơ bị sa thải, nhưng thừa nhận HLV Man United đúng khi loại anh khỏi đội hình sau những chỉ trích về chiến thuật.

Lời thừa nhận sau cơn sóng gió

Man United vừa có chiến thắng đầu tiên sau 10 trận khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để đánh bại Roma 3-2. Người hùng của đêm đó là đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn thắng đầu tiên cho MU từ chấm phạt đền (phải thực hiện lại hai lần), rồi kiến tạo để Cunha gỡ hòa.

Fernandes được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đó là màn trình diễn hay nhất của cầu thủ 32 tuổi trong mùa giải đầy thất vọng, gợi nhớ phong độ từng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Anh mùa trước.

Sóng gió bắt đầu từ trận thua tan nát 1-4 trước Como ở Champions League. Trả lời phỏng vấn sau trận, Fernandes đổ lỗi cho Carrick khiến MU thiếu khả năng gây áp lực. Ở trận kế tiếp, vị HLV để đội trưởng ngồi dự bị cả trận, và MU thua Bournemouth 0-3.

Sau trận thắng Roma, Fernandes tiếp tục đề cập tới chuyện này trong một cuộc phỏng vấn với Amazon Prime Video. Anh nói: “Huấn luyện viên đã quyết định để tôi ngồi dự bị vì tôi chơi không tốt, và điều đó hoàn toàn công bằng.”

“Mọi người cho rằng đó là hình phạt cho những gì tôi đã nói. Nếu đúng là vậy, thì ông ấy đã làm đúng. Huấn luyện viên là người đưa ra quyết định, và tôi phải chấp nhận điều đó”, anh nói thêm. Fernandes khẳng định sự việc không làm thay đổi niềm tin của anh vào Carrick, ban huấn luyện và đồng đội.

Hai người sau đó đã trao đổi riêng, trước khi tiền vệ này được đưa trở lại đội hình ở trận gặp Chelsea hôm thứ Bảy. Dù vậy, Fernandes tỏ ra bức xúc với những đồn đoán: “Có rất nhiều thông tin sai lệch về những gì đã xảy ra giữa tôi và huấn luyện viên – chẳng hạn tin đồn chúng tôi đã giải quyết mâu thuẫn, trong khi thực tế chẳng có chuyện gì như vậy xảy ra cả”.

Ghế của Carrick đang lung lay khi MU có khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 1986, chỉ thắng đúng một trận ở Premier League. Song Fernandes bác bỏ ý cho rằng trận thắng Roma là chiếc phao cứu sinh: “Chúng tôi không cần phải cứu chiếc ghế của bất kỳ ai cả. Nhưng chiến thắng này rất quan trọng. Câu lạc bộ cần nó, các cầu thủ cũng cần nó”.

Carrick vẫn chưa thể trút bỏ áp lực

Không cầu thủ nào lớn hơn CLB

Qua phát biểu của Fernandes, có thể thấy một nguyên tắc cơ bản: không cầu thủ nào lớn hơn CLB. Việc tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai bày tỏ bất đồng về chiến thuật đúng lúc MU cần sự đoàn kết là sai lầm. Tuy nhiên, nếu anh đã rút ra bài học, việc gạt anh ra ngoài là không cần thiết.

Carrick và cả đội cần một Fernandes ở phong độ tốt nhất, trạng thái thường thấy khi anh cảm thấy được yêu thương và tin tưởng. Việc phải chứng tỏ bản thân cũng có thể khiến anh trở nên sắc bén hơn. Nhưng đội trưởng cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bởi phong độ của anh mùa này thực sự kém cỏi.

Fernandes từng là một đội trưởng rất tốt, góp phần gắn kết phòng thay đồ phức tạp. Sai sót là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là anh cùng các đồng đội nhận ra đội bóng đang ở tình thế nghiêm trọng, trong khi năng lực thực sự tốt hơn nhiều so với những gì thể hiện. Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn hiện tại, vai trò của người đội trưởng sẽ là yếu tố then chốt.

Lịch thi đấu Premier League sắp tới của MU rất nặng với các trận gặp Aston Villa và Liverpool. Thêm một, hai thất bại nữa có thể khiến cơ hội dự cúp châu Âu tuột khỏi tầm tay. Thậm chí, MU có thể phải cạnh tranh trụ hạng như Tottenham hai mùa giải gần đây. Xuống hạng sẽ là điểm đen trong lịch sử CLB, đánh dấu sự sụp đổ của một đế chế vốn tự hào chưa từng xuống hạng kể từ khi giải đấu đổi tên thành Premier League.

Ở đấu trường châu Âu, MU hiện xếp thứ 17 tại Champions League với 6 điểm. Cửa đi tiếp vào vòng play-off (nhóm 9-24 đội dẫn đầu) khá sáng, khi họ cần 4 điểm trong 4 trận còn lại. Vì vậy, chiến thắng trước Roma chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Fernandes biến lời thừa nhận thành hành động trên sân, giúp tinh thần đoàn kết của MU được nâng lên trước những trận đấu then chốt.