MU giành trọn 3 điểm: Sesko tỏa sáng; "con số 0" lần đầu xuất hiện trong mùa giải

Đón tiếp Sunderland trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, MU chịu sức ép lớn. Quỷ đỏ trải qua chuỗi phong độ phập phù trước đó và chỉ đứng ở nửa dưới BXH.

HLV Amorim có sự điều chỉnh trong đội hình khi xếp Mason Mount và thủ môn Lammens đá chính. Mount nhanh chóng chứng minh được giá trị với bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 8. Người chuyền bóng chính xác để tiền vệ người Anh lập công là Mbeumo.

Tới phút 31, cách được nâng lên 2 bàn. Pha ném biên của Dalot mở ra thời cơ cho Sesko ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đây là trận thứ hai liên tiếp chân sút người Slovenia "nổ súng" tại giải Ngoại hạng Anh.

Sesko ăn mừng bàn thắng

Với lợi thế trong tay, MU chuyển sang thế trận thiên về phòng ngự. Người hâm mộ Quỷ đỏ có một số thời điểm "thót tim". Đầu tiên là pha bóng cuối hiệp một khi Sesko lui về phòng ngự và dường như đã cao chân với cầu thủ đối phương. Nhưng trọng tài đã không thổi phạt penalty. Cuối trận đấu, Chemsdine Talbi bên phía Sunderland được trao cơ hội đối mặt. Dù vậy, thủ môn Lammens xuất sắc cản phá để bảo toàn tỉ số 2-0.

Thủ môn Lammens cứu thua

Thắng lợi trước Sunderland giúp MU tạm vươn lên thứ 8 trên BXH với 10 điểm sau 7 trận. Đội chủ sân Old Trafford tạm thời vượt qua Chelsea và bằng điểm với Man City. Đây cũng là lần đầu tiên trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, MU giữ sạch lưới và đạt con số "0 bàn thua" trong trọn vẹn 1 trận đấu.

Kết quả: MU 2-0 Sunderland

Bàn thắng (kiến tạo): Mount 8' (Mbeumo), Sesko 31'

Đội hình ra sân:

MU: Lammens, Shaw, De Ligt, Yoro, Dalot, Amad, Casemiro, Fernandes, Mount, Mbeumo, Sesko.

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku, Xhaka, Sadiki, Le Fee, Traore, Adingra, Isidor.