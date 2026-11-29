Bruno Fernandes và đồng đội khiến MU tiêu tốn quỹ lương khổng lồ mỗi tuần nhưng màn trình diễn trên sân cỏ lại gây thất vọng nặng nề.

Man United đổ vào thị trường chuyển nhượng hàng trăm triệu bảng để liên tục làm mới đội hình và đang gánh trên vai quỹ lương gần 3,8 triệu bảng mỗi tuần. Thế nhưng, thứ họ nhận lại trên sân cỏ sau 1/3 mùa giải 2026/27 là một bộ mặt bạc nhược đến khó tin. Dòng tiền khổng lồ chảy ra từ két sắt sân Old Trafford đang đi ngược hoàn toàn những gì diễn ra sau mỗi vòng đấu ở Premier League.

Trải qua 12 lượt trận, thầy trò HLV Mauricio Pochettino vẫn loay hoay ở vị trí thứ 19 với chỉ 8 điểm ít ỏi. Cổ động viên "Quỷ đỏ" vẫn mong mỏi đến ngày đội bóng trở lại vị thế của ứng viên vô địch Premier League và Champions League. Song, những gì MU đang làm được chỉ là bộ mặt của "Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét".

Cầu thủ MU nhận lương cao cỡ nào?

Theo số liệu mới nhất của Spotrac, Man United tiêu tốn khoảng 195,9 triệu bảng mỗi năm cho quỹ lương cố định, tương đương 3,77 triệu bảng mỗi tuần. Quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford chỉ xếp sau Manchester City, Liverpool, Arsenal tại Premier League. Trong khi Man City, Liverpool và Arsenal đều đang chơi tốt và cạnh tranh ở nhóm đua vô địch, MU đã chìm xuống tận đáy.

Dưới thời tập đoàn INEOS, MU đã nỗ lực cắt giảm gần 1/3 quỹ lương so với 5 năm trước. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa mức đãi ngộ khổng lồ và giá trị chuyên môn tại Old Trafford vẫn đang ở mức báo động đỏ.

Hơn một nửa đội hình chính của Man Utd hiện tại bỏ túi từ 100.000 bảng mỗi tuần trở lên. Đội trưởng Bruno Fernandes dẫn đầu bảng lương với mức đãi ngộ lên tới 320.000 bảng/tuần, nhưng đóng góp của tuyển thủ Bồ Đào Nha từ đầu mùa hạn chế, kém xa mùa trước. Từ đầu mùa, Bruno đóng góp 2 bàn và 4 kiến tạo ở Premier League.

Ngay phía sau Bruno là những cái tên gây thất vọng tràn trề về mặt hiệu quả đầu tư. Marcus Rashford vẫn đều đặn nhận 300.000 bảng mỗi tuần nhờ bản hợp đồng cũ từ năm 2023, nhưng đóng góp khiêm tốn. Trong vài tuần gần đây, Rashford chấn thương và không ra sân cho đội hình chính "Quỷ đỏ".

Youri Tielemans, tân binh của MU trong hè 2026, khiến MU ngốn 250.000 bảng/tuần, được Michael Carrick và Pochettino tin tưởng xếp đá chính thường xuyên nhưng chưa chứng tỏ được nhiều. Dàn sao còn lại trên hàng công MU như Benjamin Sesko (200.000 bảng/tuần), Matheus Cunha (180.000 bảng/tuần) hay Bryan Mbeumo (150.000 bảng/tuần) khiến MU tiêu tốn quỹ lương hơn nửa triệu bảng mỗi tuần.

Nhưng ở giai đoạn đầu Premier League 2026/27, phong độ của Mbeumo, Cunha và Sesko bất ổn. Riêng Sesko chấn thương và hiếm khi ra sân từ đầu mùa giải.

Một loạt cầu thủ khác đang sắm vai "dự bị hạng sang" ở MU. Mason Mount, Luke Shaw mỗi người nhận 150.000 bảng/tuần nhưng thời gian "ngồi chơi xơi nước" để chữa trị chấn thương nhiều hơn trên sân cỏ. Tương tự là De Ligt, nhận đãi ngộ hơn 150.000 bảng/tuần nhưng tần suất chấn thương tại MU ngày càng nhiều.

Cầu thủ MU cúi đầu rời sân giữa tiếng hô hét chỉ trích từ CĐV.

MU khủng hoảng không lối thoát

Ban lãnh đạo MU đã tìm cách xoay chuyển tình thế bằng tham vọng "thay tướng đổi vận", đưa HLV Pochettino ngồi vào chiếc ghế nóng thay cho Carrick. Tuy nhiên, làn gió mới từ chiến lược gia người Argentina vẫn chưa phát huy tác dụng, khi các điều chỉnh của ông trong đội hình "Quỷ đỏ" chưa tạo nên đột biến.

Pochettino vừa đi vào lịch sử Premier League theo cách không mong muốn khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên thua cả hai trận mở màn với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Sau thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield, "Quỷ đỏ" tiếp tục gục ngã với tỷ số tương tự trước Brentford ngay tại thánh địa Old Trafford vào tối 28/11.

"Tử huyệt" khiến Man Utd sụp đổ hết trận này qua trận khác nằm ở hệ thống phòng ngự tệ hại. Nửa đỏ thành Manchester đã để thủng lưới tới 27 bàn chỉ sau 12 vòng đấu tại Premier League mùa này, thành tích tệ ngang bằng đội bét bảng Crystal Palace.

Hệ thống phòng ngự của Man Utd đang được vận hành bởi quá nhiều cầu thủ tầm trung nhưng phải gánh vác trọng trách quá sức. Những cái tên từng được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tường thép trước khung thành, từ triều đại của Ruben Amorim, giờ đây lại thay nhau trở thành tội đồ sau mỗi vòng đấu.

Diogo Dalot thường xuyên bỏ vị trí bên hành lang cánh, mở toang khoảng trống cho đối phương khai thác. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Lisandro Martinez đánh mất sự chắc chắn vốn có, còn tài năng trẻ Leny Yoro tỏ ra non nớt và dễ dàng bị đánh bại trong những tình huống tranh chấp tay đôi quyết liệt.

Ngay cả chốt chặn cuối cùng là thủ môn trẻ Senne Lammens cũng liên tục mắc sai lầm trực tiếp lẫn gián tiếp. Lammens ngày càng bộc lộ điểm yếu tâm lý khi đối thủ gây áp lực. Những pha phản xạ của thủ môn người Bỉ cũng dần đánh mất sự nhạy bén để cứu thua trong những tình huống mười mươi cho MU.

Chuỗi 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại giải quốc nội (5 hòa, 5 thua) đã vắt kiệt sự kiên nhẫn cuối cùng của những người hâm mộ trung thành nhất của MU. Pochettino đã yêu cầu học trò đi một vòng sân để chào những CĐV trung thành nhất của MU. Đó là những CĐV yêu MU nhất, đồng nghĩa việc thất vọng nhất khi đội nhà bại trận.

Hàng vạn cổ động viên Man Utd đồng thanh hô vang đầy chua chát: "Các người không xứng đáng khoác lên mình màu áo đỏ". Đó là tận cùng của sự chua chát, sau rất nhiều lần CĐV MU phẫn nộ ở Old Trafford - họ treo banner với những dòng chữ phản đối, chỉ trích. Họ la ó, huýt sáo trong trận. Và lần này, khi tất cả đồng thanh hô to 3 từ "không xứng đáng", các cầu thủ MU phải xem lại chính mình.

Giữa những tiếng hô hào chỉ trích vang vọng 4 góc khán đài sân Old Trafford, những ngôi sao hưởng lương hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần của MU chỉ biết lặng lẽ cúi đầu và bước nhanh vào đường hầm. Đó là những cái vỗ tay ngượng ngùng, từ Bruno Fernandes đến Cunha, Mbeumo, Martinez, Maguire... Không một ai là ngoại lệ trong chuỗi ngày tăm tối của MU. Chỉ có Pochettino là người đáng thương nhất khi vừa dẫn dắt MU đã rơi vào vòng xoáy khủng hoảng và không biết rõ khi nào trở lại.

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