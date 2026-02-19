MU có cơ hội vượt Arsenal, vô địch Ngoại hạng Anh?

MU chính là 1 trong 2 CLB đang sở hữu phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh trong 5 vòng đấu gần nhất. Quỷ đỏ giành được 13/15 điểm, ghi 11 bàn thắng và chỉ nhận 5 bàn thua. Ở chiều ngược lại, đội đầu bảng Arsenal chỉ có được 8 điểm trong 5 trận gần nhất và vừa hòa đầy thất vọng trước đội cuối bảng Wolves.

Một số CĐV lạc quan đã đặt câu hỏi về khả năng MU vượt qua khoảng cách 13 điểm (thi đấu kém hơn 1 trận so với Arsenal) để vượt Arsenal cũng như các đối thủ khác để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025/26.

Trang web dữ liệu bóng đá nổi tiếng thế giới Opta sau các tính toán cho biết: MU có cơ hội đăng quang. Tuy nhiên, khả năng Quỷ đỏ làm nên kỳ tích chỉ là 0.04%, một con số rất thấp.

Opta ước tính MU chỉ có 0,04% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26

Hiện tại, MU đang xếp thứ tư với 45 điểm sau 26 trận đấu. Opta ước tính đội chủ sân Old Trafford có thể đạt khoảng 62-63 điểm vào cuối mùa giải. Về thứ hạng, MU sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Chelsea và Liverpool cho vị trí trong top 5.

Cũng theo tính toán của Opta, ngoài MU còn 5 CLB khác còn khả năng vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Tỉ lệ cao nhất đương nhiên thuộc về đội đầu bảng Arsenal – 79,69%, xếp thứ hai là Man City – 17,26%, các vị trí tiếp theo là Aston Villa (2,29%), Chelsea (0,06%) và Liverpool (0,03%).