HLV Jose Mourinho thừa nhận sự nhầm lẫn về hiệu số bàn thắng bại cần thiết để đi tiếp suýt chút nữa đã khiến Benfica bị loại.

Bàn thắng bằng đầu đầy kịch tính ở phút 90+8 của thủ môn Anatoliy Trubin đã giúp Benfica có hiệu số bàn thắng bại là -2, vừa đủ để họ giành vé vào vòng play-off ở vị trí thứ 24, với 9 điểm, trong khi khiến Real Madrid không lọt vào tốp 8. Benfica giờ sẽ đối đầu với Real Madrid một lần nữa, hoặc Inter Milan - hai trong số những đội bóng cũ của Mourinho - để tranh một suất vào vòng 16 đội, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào thứ Sáu. “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này, chúng tôi thực sự xứng đáng”, Mourinho nói với Movistar. “Kylian Mbappe đã có 2 cơ hội và ghi cả 2 bàn thắng. Đối với Benfica, việc đánh bại Real Madrid là vô cùng vinh dự. Thật tuyệt vời”.

Benfica của Mourinho đã trải qua một mùa giải khó khăn và hiện đang đứng thứ 3 tại giải vô địch Bồ Đào Nha, trong khi họ đã thua cả 4 trận đầu tiên ở Champions League trước khi cuối cùng giành được một suất vào vòng play-off. Nhà cầm quân kỳ cựu thừa nhận rằng khi trận đấu hôm thứ Tư bước vào những phút cuối, ông và các học trò đã tin rằng tỷ số 3-2 là đủ để đi tiếp, trước khi được thông báo rằng họ cần thêm một bàn thắng nữa. Franjo Ivanovic và Antonio Silva được tung vào sân ở phút thứ 90+3, trước khi Trubin ghi bàn thắng quyết định không lâu sau đó.

“Khi tôi thực hiện những sự thay đổi cuối cùng, Franjo Ivanovic và Antonio Silva, tôi được bảo rằng tỷ số là đủ, vậy nên hãy kết thúc trận đấu”, Mourinho nói với Paramount+. “Vài giây sau, họ nói với tôi rằng chúng tôi cần thêm một bàn thắng nữa, nhưng tôi không thể thay người thêm nữa. Đó là thời điểm may mắn, được hưởng quả đá phạt, cho phép chúng tôi tấn công với cầu thủ cao to Trubin”.

Bàn thắng bất ngờ của thủ môn Anatoliy Trubin là một trong những pha lập công có tác động lớn nhất vòng bảng mùa giải này.

Bàn thắng muộn của Trubin còn có tác động lớn hơn nữa, đặc biệt là với Man.City của Pep Guardiola - người thừa nhận toàn đội của ông đã rất lo lắng trước chiến thuật của Mourinho, khi ông yêu cầu thủ môn này lao lên tấn công ở phút cuối. Nếu Real Madrid phòng thủ thành công và phản công ghi bàn, sẽ giúp họ có được trận hòa 3-3 và khiến Man.City rơi khỏi tốp 8 Champions League. Rất may, Trubin đã đánh đầu ấn định chiến thắng 4-2, đảm bảo Man.City kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và sẽ không phải đá play-off 2 lượt trận vào tháng 2.

“Chúng tôi đều xem trận đấu và không biết Benfica cần một bàn thắng để đi tiếp, vì vậy khi thủ môn dâng lên, chúng tôi nói “Tại sao anh ta lại lên?”, bởi vì Real Madrid có thể gỡ hòa và chúng ta sẽ bị loại”, Guardiola nói. “Nhưng đó là một chiến thuật tốt của Jose khi ghi bàn thắng thứ 4, phải không!”. Khi được hỏi liệu ông có gửi lời cảm ơn đến đối thủ cũ Mourinho hay không, Guardiola trả lời: “Vâng, tất nhiên rồi!”.

Đó là một đêm tốt lành đối với Guardiola, khi chứng kiến đội bóng của mình hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại Galatasaray 2-0 nhờ các bàn thắng của Erling Haaland và Rayan Cherki. Điểm trừ duy nhất là chấn thương của Jeremy Doku, người đã kiến tạo cả 2 bàn thắng trước khi phải rời sân vì vấn đề ở bắp chân.