Mourinho lập siêu kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại cúp châu Âu sau trận chung kết nghẹt thở

Trong suốt sự nghiệp hiển hách của mình, HLV Mourinho luôn nổi tiếng với khả năng làm chủ tình hình mỗi khi bước vào các trận chung kết. Dù ở hoàn cảnh nào, Người đặc biệt cũng có cách để khiến đối thủ như sa chân vào cạm bẫy.

Rạng sáng nay, một trận chung kết nữa lại đến với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. AS Roma trong tay ông đối mặt với một Feyenoord hừng hực khí thế tại cuộc đấu tranh ngôi vô địch Europa Conference League.

Sự đối lập giữa 2 đội thể hiện ngay ở đội hình xuất phát. Feyenoord nhập cuộc với sơ đồ 4-3-3 tấn công rực lửa. Còn AS Roma trung thành với đội hình 3-4-2-1 đề cao sự chắc chắn.

Giống như nhiều trận đấu lớn khác từng trải qua, Mourinho nhường thế trận cho đối phương và rình rập cơ hội phản đòn. Trong cơ hội vô cùng hiếm hoi, Zaniolo đã trừng phạt Feyenoord.

Từ đường chuyền dài của Mancini bên phía AS Roma, hậu vệ Feyenoord bật cao đánh đầu nhưng đón trượt bóng. Zaniolo có phần bị động trong nhịp hãm bóng bằng ngực, nhưng pha xử lý tiếp sau đó là một tuyệt phẩm. Tiền vệ người Italia dùng chân trái khéo léo đẩy trái bóng vượt qua tầm với của thủ môn đối phương rồi nhẹ nhàng đi vào lưới.

Zaniolo đánh bại thủ môn đối phương...

... Và ăn mừng bàn thắng

Với lợi thế trong tay, AS Roma càng có lý do để tiếp tục theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công. Công bằng mà nói, so với những đội bóng mà Mourinho từng làm việc trong quá khứ, cách phòng ngự của AS Roma chưa thể nói là thực sự chặt chẽ. Nhưng họ vẫn sở hữu thủ môn Rui Patricio xuất sắc cùng sự hỗ trợ từ thần may mắn.

Bao nhiêu lần dứt điểm là bấy nhiêu lần Feyenoord phải ôm đầu tiếc nuối. Thống kê chỉ ra thủ môn Rui Patricio đã có tổng cộng 5 lần cứu thua trong suốt 90 phút. 2 tình huống mà thủ thành này không thể kiểm soát được tình hình, trái bóng lại tìm đến cột dọc.

Thủ môn Rui Patricio có trận đấu xuất sắc.

90 phút kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về AS Roma. Một tỉ số rất Mourinho và một chức vô địch cũng mang đậm phong cách Người đặc biệt. Suốt 7 trận đấu giai đoạn knock-out, AS Roma chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 4 lần.

Không chỉ giúp đội nhà kết thúc cơn khát danh hiệu quốc tế kéo dài 61 năm, Mourinho còn thiết lập 2 siêu kỷ lục của bóng đá châu Âu: HLV đầu tiên sưu tập đủ bộ danh hiệu Champions League, Europa League, Europa Conference League và HLV đầu tiên đoạt cúp châu Âu với 4 đội bóng khác nhau (Porto, Inter, Man United, AS Roma).

AS Roma ăn mừng chức vô địch.

Mourinho giơ 5 ngón tay, tượng trưng cho 5 chiếc cúp châu Âu ông đã giành được (2 Champions League, 2 Europa League và 1 Conference League).

Kết quả: AS Roma 1-0 Feyenoord

Bàn thắng: Zaniolo 32'

Đội hình ra sân:

AS Roma: Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Zalewski, Cristante, Mkhitaryan, Karsdorp, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Kokcu, Nelson, Dessers, Sinisterra





https://soha.vn/mourinho-lap-sieu-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-tai-cup-chau-au-sau-tran-chung-ket-nghet-tho-20220526062450239.htm