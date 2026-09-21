Mourinho in ảnh cầu thủ bị phạm lỗi để tố cáo trọng tài bắt trận Atletico vs Real Madrid

Không khí phòng họp báo sau trận derby Madrid giữa Atletico và Real vào đêm qua trở nên ngột ngạt khi HLV Jose Mourinho mang theo những bức ảnh in sẵn, biến buổi phỏng vấn thành màn công kích gay gắt kéo dài gần 5 phút nhắm vào tổ trọng tài.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hướng sự giận dữ vào hai pha bóng tranh cãi trong hiệp 1 mà theo ông, Real Madrid đã bị cướp đi lợi thế mang tính bước ngoặt. Đầu tiên là pha va chạm ở phút 35, Jude Bellingham chạm bóng trước Cristian Romero rồi lĩnh trọn gầm giày của hậu vệ Atletico vào đầu gối trái. Trọng tài Ortiz Arias ban đầu rút thẻ phạt Bellingham, nhưng sau khi được VAR can thiệp, ông chỉ phạt thẻ vàng Romero trong khi Real Madrid yêu cầu thẻ đỏ.

Đến phút 44, Lee Kang-in dường như dùng gầm giày đạp thẳng mắt cá chân Federico Valverde. Trọng tài không rút thẻ, còn VAR không can thiệp. Mourinho giơ cao 2 bức ảnh làm bằng chứng, tuyên bố đó là 2 thẻ đỏ rõ ràng và đặt câu hỏi trận đấu sẽ rẽ sang hướng nào nếu Atletico phải đá 9 người trong suốt 50 phút.

Mourinho vừa giơ 2 bức ảnh vừa nói: "Đó là 2 thẻ đỏ rõ ràng. Hãy nhìn vào khó khăn khi chúng tôi bị đuổi 1 người và rơi vào thế 10 đấu 11. Có lẽ mọi người có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu công bằng được thực thi khi chúng tôi trong thế 11 đấu 9".

Thế trận đảo chiều hoàn toàn trong hiệp 2 khi chính Real nếm trải nghịch cảnh. Dean Huijsen nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo ngã Giuliano Simeone trong vòng cấm, tạo điều kiện để Alejandro Grimaldo sút phạt đền mở tỷ số, trước khi Jonathan David nhân đôi cách biệt. Dù Antonio Rudiger đánh đầu gỡ lại 1-2 ở phút 89, nhưng Real vẫn trắng tay rời sân đối thủ.

Kết quả này khiến Mourinho tức điên. Ông không giấu nổi sự mỉa mai khi nhắm vào Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (CTA). Ông chất vấn lý do một trọng tài 41 tuổi, thiếu kinh nghiệm quốc tế như Ortiz Arias lại được giao bắt trận derby Madrid rực lửa, đồng thời nghi ngờ sự thiếu minh bạch từ phòng VAR.

“Tôi không biết tại sao ông ta được chọn. Nghĩ cũng tội nghiệp ông ta vì ông ta đến đây và không thể chịu nổi áp lực", Mourinho châm biếm. “Sự kết hợp giữa một trọng tài yếu, chỉ bắt những trận đấu nhỏ và một lịch sử VAR gây tranh cãi. Xin chúc mừng CTA”.

Chiến lược gia 63 tuổi còn liệt kê hàng loạt quyết định gây tranh cãi thời gian qua mà ông cho rằng Barcelona và Atletico liên tục được hưởng lợi. Về khoảng cách 6 điểm kém đại kình địch Barca, Mourinho khẳng định Real sẽ chiến đấu đến cùng nhưng ông cũng không quên nhắn nhủ rằng ông “ước Real Madrid được trao một sân chơi công bằng”.

Đáp lại cơn thịnh nộ từ phía đối thủ, HLV Diego Simeone từ chối tranh cãi về trọng tài. Những gì HLV của Atletico Madrid muốn truyền đạt chỉ là một lời nhắc nhở đồng nghiệp cần tôn trọng ranh giới phát ngôn. “Chúng ta cần cẩn trọng với những gì mình truyền tải. Khi vượt qua giới hạn của sự tôn trọng thì mọi thứ sẽ rất phức tạp. Bất kể bạn là Mourinho, Simeone, Manuel Pellegrini hay Hansi Flick, bạn không thể vượt qua ranh giới đó", Simeone nhắn nhủ.