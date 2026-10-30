Mourinho giải mã phiên bản hoàn hảo nhất của Bellingham như thế nào?

Trong vài mùa giải qua, việc xếp Jude Bellingham vào một vị trí cố định trên sân luôn là bài toán đau đầu. Vấn đề nằm ở chỗ Bellingham có thể chơi tốt mọi vị trí, nhưng đâu mới là nơi tốt nhất?

Bellingham (áo trắng) trong trận El Clasico. Ảnh THX

Từ vị trí tiền đạo lùi dưới thời Carlo Ancelotti cho đến tiền vệ trung tâm dưới thời Xabi Alonso, tuyển thủ người Anh đều hoàn thành xuất sắc nhờ bộ kỹ năng vô cùng toàn diện. Tuy nhiên, phải đến khi José Mourinho trở lại băng ghế chỉ đạo Real Madrid, phiên bản bùng nổ và tự do nhất của Bellingham mới chính thức được giải mã.

Lời giải cho vị trí "Số 10" hiện đại

Không cần thử nghiệm hay xoay tua phức tạp, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngay lập tức trao cho Bellingham chiếc áo "số 10" trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Mourinho quán triệt triết lý ngay từ những ngày đầu: "Jude cần phải thi đấu gần khung thành. Đó là cách tốt nhất để khai thác tối đa chất lượng của cậu ấy".

Không gian hoạt động của Bellingam tại La Liga mùa này

Dù chơi ở vị trí hộ công cổ điển, cách vận hành của Bellingham lại mang hơi thở của một "số 10" hiện đại. Anh di chuyển trên một phạm vi rất rộng, thường xuyên lệch sang hành lang cánh trái và xuất hiện ở hầu hết các "điểm nóng" tấn công.

Từng ghi tới 23 bàn thắng cùng 13 đường kiến tạo khi đá tiền đạo lùi thời Ancelotti, hay ghi 7 bàn tại World Cup (chỉ xếp sau Kylian Mbappé và Lionel Messi), Bellingham một lần nữa chứng minh bản năng săn bàn sát thủ khi được thi đấu gần vòng cấm.

Giải phóng khỏi "xiềng xích" phòng ngự

Điểm khác biệt lớn nhất mà Mourinho mang lại cho Bellingham chính là sự tự do chiến thuật. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chủ động cắt giảm các nghĩa vụ phòng ngự quá tải – yếu tố từng kìm hãm thể lực và sự sáng tạo của tiền vệ này trong hai mùa giải trước đó.

Mourinho thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy phải lùi sâu phòng ngự như một hậu vệ cánh trái thứ hai nữa. Chúng tôi đã tổ chức đội hình theo cách khác để cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất".

Ngoại trừ những trận đấu đặc biệt như El Clasico – nơi Bellingham phải hoạt động miệt mài bên hành lang phải để hỗ trợ phong tỏa Lamine Yamal – anh gần như được miễn gánh nặng phòng ngự lùi sâu. Sự giải phóng này giúp Bellingham duy trì nguồn năng lượng dồi dào cho các đợt hãm thành.

Mùa giải này, anh đã bỏ túi 3 bàn thắng (chỉ xếp sau Mbappe với 14 bàn) và 3 đường kiến tạo, đóng góp to lớn vào lối chơi chung từ khâu triển khai, dứt điểm cho đến áp đặt cường độ lên đối phương.

Bellingham không còn lo phòng ngự. Ảnh THX

Cách Bellingham thoát pressing bằng các pha xoay người trước khi giật gót điệu nghệ để khởi phát đòn phản công dẫn đến bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận El Clasico là một tuyệt tác cá nhân lẫn chiến thuật chung. Sự thoải mái đem đến cho anh nhãn quan và tinh thần chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Thủ lĩnh phòng thay đồ và tham vọng Quả bóng vàng

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, mối quan hệ giữa Mourinho và Bellingham tại đại bản doanh Valdebebas được mô tả là sự kết nối tuyệt đối. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, khát khao chiến thắng cùng sự say mê tìm hiểu tư duy chiến thuật của tiền vệ 23 tuổi đã hoàn toàn chinh phục "Người đặc biệt".

Bellingham không chỉ đòi hỏi cao ở bản thân mà còn liên tục thúc đẩy các đồng đội, trở thành một thủ lĩnh tự nhiên trong phòng thay đồ và thường xuyên trao đổi ý tưởng bóng đá với HLV trưởng.

Mourinho không ngần ngại công khai ủng hộ học trò trong cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất: "Tại Madrid có nhiều hơn một cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng (Ballon d'Or), và Jude là một trong số đó". Sau khi từng xếp thứ 3 trong cuộc đua 2024 (sau Rodri và Vinícius Junior), việc được Mourinho đặt vào vị trí tối ưu đang trở thành bệ phóng hoàn hảo để Jude Bellingham chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.