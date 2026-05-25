Một thập kỷ vàng son của Pep Guardiola tại Man City

Trong 10 năm gắn bó với Man City, HLV Pep Guardiola đã đưa nửa xanh thành Manchester vươn mình trở thành thế lực hàng đầu châu Âu với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Từ những khoảnh khắc nâng cúp, cảm xúc bùng nổ bên đường biên đến các dấu ấn mang tính biểu tượng, tất cả khắc họa hồi kết của một kỷ nguyên huy hoàng trong lịch sử bóng đá Anh.
Lời chia tay của Pep Guardiola vào cuối mùa giải 2025/26 khép lại giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử Man City. Kể từ khi cập bến Etihad năm 2016, ông đã biến đội bóng này thành “cỗ máy chiến thắng” gần như hoàn hảo. Dưới sự dẫn dắt của Pep, Man City giành 20 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 Cup Liên đoàn, 3 Siêu Cup Anh, 1 Champions League, 1 Siêu Cup châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.
Dưới thời Guardiola, Man City thắng 416, thua 89, hòa 86 (đạt tỷ lệ thắng 70,4%). Ông còn cùng các học trò tạo ra nhiều kỷ lục, như trở thành CLB đầu tiên cán mốc 100 điểm tại Ngoại hạng Anh (mùa 2017/18), CLB đầu tiên đoạt bốn danh hiệu quốc nội trong một mùa (2018-2019) hay CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh bốn mùa liên tiếp. Đỉnh cao là cú ăn 5 với Champions League, Cup FA, Ngoại hạng Anh, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup vào năm 2023.
Không chỉ thành công về danh hiệu, Guardiola còn thay đổi hoàn toàn bản sắc của Man City bằng triết lý kiểm soát bóng, pressing tầm cao và sự linh hoạt chiến thuật. Dưới bàn tay của ông, nhiều ngôi sao như Kevin De Bruyne, Rodri hay Erling Haaland đã vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Sau 10 năm, Guardiola rời Man City với vị thế của một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Di sản ông để lại không chỉ nằm ở số danh hiệu, mà còn ở cách ông thay đổi hoàn toàn bản sắc và tầm vóc của đội chủ sân Etihad trên bản đồ bóng đá thế giới.