Hoàng Luân là kênh Việt duy nhất trong top 10 co-stream Chung kết Thế giới LMHT 2026, xếp thứ 3 với 224.156 người xem cùng lúc. Trên bảng xếp hạng streamer Việt trong tháng gần nhất, anh cũng vượt qua Độ Mixi về tổng giờ xem.

Theo thống kê của Esports Charts, BLV Hoàng Luân đạt đỉnh 224.156 người xem cùng lúc khi co-stream CKTG LMHT 2026. Anh đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Caedrel và Kameto.

Trên bảng xếp hạng kênh tiếng Việt của Stream Charts, kênh YouTube Hoàng Luân đứng đầu với 3.784.552 giờ xem, gấp khoảng hai lần con số 117.215 trên kênh MixiGaming của Độ Mixi, trong thời điểm 30 ngày gần nhất.

Tuy vậy, Độ Mixi vẫn hơn ở một chỉ số: lượng xem trung bình đạt 45.624, cao nhất bảng, so với 39.287 của Hoàng Luân. Điểm khác là Độ Mixi chỉ phát 40 giờ 15 phút, chủ yếu nội dung GTA, còn Hoàng Luân lên sóng 96 giờ 20 phút. Đây là cuộc so kè giữa hai kiểu nội dung, đó là livestream chơi game theo kiểu truyền thống và co-stream giải đấu.

Thống kê cho thấy sự bùng nổ của Hoàng Luân ở thời điểm CKTG 2026 diễn ra (Nguồn: Stream Charts)

Kết quả tại CKTG không phải cú hích bất ngờ. Từ đầu mùa, Hoàng Luân là bình luận viên độc quyền của LCK 2026 trên hệ sinh thái số VTVcab, bắt đầu từ ngày 14/1. Gần một năm bình luận giải Hàn Quốc giúp anh có sẵn một lượng khán giả trung thành.

Các giải LMHT lớn dồn vào nửa cuối năm. Gen.G vô địch LCK 2026 vào tháng 9, rồi CKTG 2026 diễn ra từ 15/10 đến 14/11 với 19 đội tham dự và tổng giải thưởng 5 triệu USD. Với một kênh co-stream số 1 tại Việt Nam như của Hoàng Luân, đây là thời điểm lượng xem lên cao nhất trong năm.

Lượng xem đỉnh của anh cũng tăng dần theo các giải lớn: 215.694 người xem tại EWC 2026 ngày 17/07/2026, rồi 224.156 người xem tại CKTG. Như vậy, việc vượt Độ Mixi là kết quả của mùa giải cao điểm hơn là một sự thay đổi lâu dài.

Ở mốc cao điểm, Hoàng Luân vượt qua Độ Mixi về lượng người xem cùng thời điểm và thời lượng giờ xem. Tuy nhiên nếu tính từ đầu năm, Độ Mixi vẫn là người dẫn đầu.

Đáng chú ý hơn là khoảng cách giữa Hoàng Luân và chính kênh chính thức của giải. Kênh LoL Esports VN xếp thứ 4 với 1.153.557 giờ xem và đỉnh 83.219 người xem. Kênh co-stream của Hoàng Luân vì vậy hút giờ xem gấp khoảng 3,3 lần và lượng xem đỉnh gấp khoảng 2,7 lần kênh phát sóng chính thức tiếng Việt.

Câu chuyện của Hoàng Luân là một phần của thay đổi lớn hơn: livestream không còn chỉ là chỗ để game thủ khoe kỹ năng. Bình luận thể thao điện tử, talkshow hay nội dung đời sống đều đã có khán giả riêng. Livestream đang trở thành một trong những hình thức giải trí được người Việt chọn nhiều nhất.

Chính Riot Games thời gian qua cũng cực kỳ ưu ái các co-streamer khi liên tục mời những tên tuổi nổi bật như Hoàng Luân, Caedrel hay Kameto... đến trực tiếp những chảo lửa nóng nhất của LMHT để truyền tải trọn vẹn đến khán giả thay vì bên cạnh luồng bình luận trên kênh chính thức.

Cái tên Hoàng Luân đã quá quen thuộc với khán giả yêu mến Esports, nhất là LMHT ở Việt Nam

Cần lưu ý rằng bảng xếp hạng giờ xem vẫn chủ yếu là nội dung game. Top 10 nửa đầu năm 2026 gồm phần lớn các streamer gắn với LMHT, Đấu Trường Chân Lý và các streamer đã xây dựng được thương hiệu cá nhân vững chắc. Tuy vậy, cái người xem tìm đến đã khác. Hoàng Luân hút khán giả bằng lời bình chứ không phải bằng kỹ năng chơi game. Còn chính Độ Mixi cũng xây dựng nhiều nội dung đa dạng như IRL (In Real Life) một dạng livestream cuộc sống đời thường với các hoạt động ăn uống, thể thao, ca hát...

Xu hướng livestream mới này không chỉ có trong mảng game. Theo DataReportal, Việt Nam có 85,6 triệu người dùng internet vào tháng 10/2025, tương đương 84,2% dân số. Trong mùa Tết 2026, nội dung Shopee Live và Shopee Video đạt gần 16 tỷ lượt xem. TikTok cho biết trong quý 2/2026, gần một nửa người dùng của họ tại Đông Nam Á, Kavkaz và Trung Á xem livestream mỗi ngày.