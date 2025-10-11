Một "người có quyền lực" đứng sau bê bối "nhập lậu" của ĐT Malaysia?

Vào ngày 6/10/2025, một văn bản dài 19 trang từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã làm chấn động làng bóng đá Malaysia khi chỉ ra rằng có thể một nhân vật "có quyền lực" đứng sau vụ bê bối giả mạo hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Cựu Thủ tướng Malaysia, ông Tun Dr Mahathir Mohamad, đã lên tiếng trong chương trình Top News Podcast của Sinar Daily, khẳng định rằng "có người quá quyền lực đến mức có thể làm những điều sai trái mà vẫn thoát tội".

Bóng đá Malaysia đang "chết dở" vì vụ "nhập lậu" 7 cầu thủ.

Theo FIFA, vụ việc này không chỉ đơn thuần là những sai sót hành chính mà còn là vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu, đặc biệt là trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Ông Tun nhấn mạnh rằng "cầu thủ có nơi sinh thực sự ở Argentina nhưng họ ghi ở Penang. Đó là nỗ lực gian lận có chủ đích trên trường quốc tế".

Trên The Star, ông Tun Dr Mahathir Mohamad cũng nhận định rằng "một số cá nhân có thể quyền lực đến mức trốn tránh trách nhiệm về mọi hành vi sai trái." Ông Tun cho biết hiện không xác định được danh tính của các cá nhân này. "Có thể một số người không làm gì sai vẫn có thể bị điều tra, trong khi những người làm sai thì được miễn trừ trách nhiệm," ông nói thêm.

Vụ bê bối đã bị phát hiện khi FIFA nhận thấy những điểm bất thường trong tài liệu của Liên đoàn bóng đá Malaysia, dẫn đến những khiếu nại sau trận đấu với Việt Nam vào tháng Sáu.

Ông Tun khẳng định rằng đây không phải âm mưu phá hoại bóng đá Malaysia, mà là sự thách thức đối với luật pháp. "Mọi thứ phải được làm đúng luật," ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ khao khát của ông và người hâm mộ đối với chiến thắng trong các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ quy định hợp pháp.

Vụ việc này đang được tiếp tục theo dõi, và sẽ có bước đi tiếp theo từ FIFA, cũng như các cơ quan chức năng tại Malaysia nhằm tìm ra sự thật và bảo vệ tính công bằng trong thể thao.

Bên cạnh đó, ĐT Malaysia cũng đang thi đấu tiếp ở bảng F, vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Ngày 14/10 tới, họ sẽ tái ngộ Lào lúc 20h00, cùng ngày lúc 19h30, ĐT Việt Nam tái ngộ Nepal. Ngày 9/10 vừa rồi, Việt Nam thắng Nepal 3-1 trong khi Malaysia thắng Lào 3-0. Dù có tỷ số cách biệt, thực tế cả Việt Nam và Malaysia đều khá khó khăn để chiến thắng.