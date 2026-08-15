Một ngôi sao ĐT Việt Nam gây tranh cãi, "sếp lớn" VFF phải lên tiếng trấn an

Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Trần Anh Tú khẳng định Quang Hải vẫn nhận được sự tin tưởng lớn, bất chấp màn trình diễn chưa thật sự nổi bật ở vòng bảng AFF Cup 2026.

Quang Hải đang là một trong những cái tên được quan tâm nhiều nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026. Với vai trò đội trưởng và kinh nghiệm dày dạn, tiền vệ sinh năm 1997 được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng trong lối chơi của HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, những màn trình diễn của Quang Hải ở vòng bảng chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng. Tiền vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội chưa tạo ra dấu ấn đủ lớn như những gì người hâm mộ từng chờ đợi, qua đó xuất hiện những tranh luận về phong độ của anh.

Dù vậy, nội bộ ĐT Việt Nam vẫn dành sự tin tưởng cho Quang Hải. Trưởng đoàn ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng không nên chỉ dựa vào một vài trận đấu để đưa ra kết luận về năng lực của một cầu thủ có bề dày thành tích như Quang Hải.

“Liên đoàn, bản thân tôi hay cả đội, đặc biệt là ban huấn luyện luôn luôn tin tưởng vào Quang Hải. Quang Hải vẫn là một cầu thủ rất lớn. Một trận đấu thi đấu không tốt không phải là cái để chúng ta đánh giá cầu thủ đó đi xuống hay kém, mà phải nhìn cả một hành trình dài”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Quang Hải vẫn nhận được sự tin tưởng lớn trên ĐTVN.

Quan điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của VFF đối với những đóng góp mà Quang Hải đã tạo ra cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia, tiền vệ sinh năm 1997 từng giữ vai trò quan trọng ở nhiều giải đấu lớn và có không ít thời điểm trở thành nhân tố tạo ra khác biệt.

Bởi vậy, một giai đoạn thi đấu chưa đạt phong độ cao không đủ để phủ nhận những giá trị mà Quang Hải mang lại. Đặc biệt, khi AFF Cup 2026 đã bước sang vòng knock-out, kinh nghiệm của tiền vệ này càng có thể trở thành yếu tố quan trọng trong những trận đấu mang tính quyết định.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng nhấn mạnh vai trò của ban huấn luyện trong việc tìm ra cách sử dụng Quang Hải phù hợp nhất với từng đối thủ.

“Quang Hải đóng góp cho đội rất nhiều. Chắc chắn HLV trưởng sẽ tính toán sử dụng Quang Hải trong những trận đấu với chiến thuật hợp lý để phát huy hết khả năng của cậu ấy”, ông Trần Anh Tú nói.

Trưởng đoàn ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú

Thông điệp từ lãnh đạo VFF cho thấy Quang Hải vẫn nằm trong kế hoạch chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Thay vì nhìn vào những màn trình diễn riêng lẻ, ban huấn luyện có thể cân nhắc cách khai thác điểm mạnh của tiền vệ này tùy theo thế trận và yêu cầu chiến thuật ở từng trận đấu.

Đây cũng là giai đoạn mà bản lĩnh và kinh nghiệm của Quang Hải được kỳ vọng phát huy nhiều hơn. Các trận bán kết AFF Cup thường có tính chất rất khác so với vòng bảng, khi mỗi sai lầm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp. Trong hoàn cảnh đó, khả năng xử lý bóng, nhãn quan chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn là những phẩm chất đáng giá.

Quang Hải cũng không phải cầu thủ xa lạ với áp lực tại các giải đấu lớn. Trong quá khứ, anh từng nhiều lần chứng minh khả năng tỏa sáng ở những thời điểm ĐT Việt Nam cần một khoảnh khắc khác biệt. Vì thế, việc chưa có màn trình diễn bùng nổ ở vòng bảng chưa đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ tiếp tục gặp khó khăn tại vòng bán kết.

Sự tin tưởng từ VFF, ban huấn luyện và các đồng đội có thể trở thành điểm tựa để Quang Hải tìm lại trạng thái thi đấu tốt nhất. Khi được đặt vào hệ thống phù hợp, đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn có khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định hoặc những tình huống xử lý mang tính bước ngoặt.

AFF Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất và đây cũng là thời điểm Quang Hải cần chứng minh giá trị của một thủ lĩnh. Những tranh luận về phong độ có thể sẽ nhanh chóng khép lại nếu tiền vệ này tìm lại được cảm giác thi đấu và để lại dấu ấn trong các trận đấu phía trước.

Với niềm tin vẫn được duy trì từ nội bộ đội tuyển, Quang Hải nhiều khả năng tiếp tục là một trong những phương án được HLV Kim Sang-sik cân nhắc cho chặng đường chinh phục AFF Cup 2026.