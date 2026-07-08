Một ngày đen tối nào đó nếu bạn gặp nghịch cảnh, mắc sai lầm, hãy nhớ đến Messi của đêm Atlanta

Chúng ta đang được học từ Messi trong đêm điên rồ ấy, một định nghĩa hoàn toàn khác về hai từ “nỗ lực”

Khoảnh khắc Mostafa Shobeir đổ người sang trái và đẩy gọn quả bóng từ chân Lionel Messi ở phút 21, một tiếng thở dài thượt nhuốm màu cay đắng đã dội qua hàng triệu màn hình tivi lúc nửa đêm. Đó là một cú sút hỏng ăn trần trụi, tệ đến mức gần như bất kỳ thủ môn nào cũng có thể cản phá. Ngay trong tích tắc quả bóng văng ra ngoài, bản án của đám đông lập tức được tuyên. Trên các diễn đàn, trong những dòng trạng thái vội vã, người ta bắt đầu dùng những từ ngữ lạnh lùng nhất để định khung cho một huyền thoại: "hết thời", "gánh nặng", "tuổi 39". Một quả phạt đền hỏng ở giải đấu lớn nhất sự nghiệp giống như vết nứt đầu tiên trên bức tượng đài, và người ta chỉ chờ có thế để tuyên bố chương cuối của một vị thần đã khép lại trong sự bất lực.

Nhưng bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là một tấm gương soi chiếu cuộc đời. Chúng ta xót xa cho Messi, hay thực chất là đang sợ hãi cho chính mình? Trong cuộc sống, ai cũng từng có một “quả phạt đền phút 21” như thế. Đó là khi bạn phạm một sai lầm chí mạng ngay từ lúc vừa bắt đầu một dự án quan trọng, khi bạn sẩy chân trong một mối quan hệ vừa chớm nở, hay thất bại ngay trong chương đầu tiên của một chặng đường mới. Giống như Messi đứng cô độc trên chấm 11 mét, bạn phải đối diện với thứ áp lực vô hình nhưng nghẹt thở từ đám đông ngoài kia, hoặc tệ hơn, từ chính tiếng nói đầy hoài nghi trong đầu mình. Họ đã vội vã soạn sẵn một văn bản thất bại cho bạn, dán nhãn bạn là kẻ thua cuộc và lạnh lùng đếm ngược chờ bạn gục ngã.

Khi nỗ lực cũng mang hình hài của sự… bất lực

Và bản án ấy suýt nữa đã thành sự thật nếu trận đấu khép lại sau 2/3 thời gian. Suốt hơn một tiếng đồng hồ sau cú sút hỏng ăn, người ta không còn thấy một Messi lấp lánh với những pha đi bóng ma thuật. Anh đá dưới sức, di chuyển lầm lũi và mờ nhạt đến mức như thể đang thi đấu với một bên chân bị tổn thương. Đỉnh điểm của sự bất lực hiện rõ ở phút 67, khi Mostafa Zico nhân đôi cách biệt cho Ai Cập. Giữa gọng kìm kỷ luật nghẹt thở của đối thủ, số 10 của Argentina hoàn toàn bị chia cắt, cô độc và chịu trận. Có cảm giác mỗi bước chạy đi bộ của anh trên sân lúc đó không còn là sự lầm lì chiến thuật, mà là sự kiên nhẫn đến khốn khổ của một người đang bất lực nhìn thời gian tước đi những phép màu cuối cùng.

Thế nhưng, chính trong những phút giây tăm tối ấy, đêm Atlanta lại dạy cho chúng ta một định nghĩa hoàn toàn khác về hai từ “nỗ lực”. Người ta thường gắn nỗ lực với hình ảnh một người hùng rực rỡ, một kẻ gánh vác giang sơn với những bước chạy thanh thoát dưới ánh hào quang. Nhưng thực tế nghiệt ngã của cuộc đời không lãng mạn như thế. Đôi khi, nỗ lực mang một hình hài cực kỳ bất lực: đó là khi bạn làm gì cũng hỏng, khi mọi quyết định của bạn đều dẫn đến bế tắc, khi bạn phải hứng chịu những lời mắng nhiếc, cười chê từ xung quanh, nhưng sâu trong thâm tâm, bạn quyết định từ chối rời sân.

Đỉnh cao của Messi đêm nay không bắt đầu từ khoảnh khắc anh ghi bàn, mà nó nằm ở bản lĩnh chịu trận suốt 80 phút trước đó. Anh không trốn tránh trách nhiệm, không xin thay ra để bảo toàn danh tiếng, và cũng không để quả phạt đền hỏng ăn ở phút 21 đánh gục hoàn toàn ý chí. Bản lĩnh của một người đàn ông 39 tuổi nằm ở sự nhẫn nhịn. Anh chấp nhận nuốt trôi sự thất vọng của đám đông, chấp nhận để bản thân trông thật tầm thường và mệt mỏi, để giữ cho hệ thống tinh thần của mình không bị sụp đổ. Anh im lặng chịu trận, kiên trì đi bộ qua vũng lầy hoài nghi, để âm thầm tích lũy năng lượng cho một cơ hội duy nhất, một cái chớp mắt mà số phận dành sẵn cho những kẻ biết kiên nhẫn đợi thời cơ.

Tận cùng của thời gian và cơ hội

Nhưng sự kiên nhẫn ấy phải đối mặt với một bài kiểm tra nghiệt ngã nhất khi đồng hồ nhảy sang phút thứ 79. Trên bảng điện tử, tỉ số vẫn là 0-2 nghiêng về phía Ai Cập. Một cảm giác lạnh gáy bắt đầu bao trùm lên khắp các khán đài sân Atlanta và len lỏi vào tâm trí của những người hâm mộ lạc quan nhất. Thời gian không còn trôi, nó đang rơi. Trong bóng đá hiện đại, hai bàn cách biệt ở mười một phút cuối trận trước một đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật thép gần như là một bản án tử hình. Mọi cơ hội dường như đã cạn kiệt, các phương án chiến thuật đều đi vào ngõ cụt, và kịch bản về một nhà đương kim vô địch bị loại tủi nhục ngay từ vòng 1/8 đã được người ta bày sẵn trên bàn. Tất cả mọi thứ, từ thế trận trên sân đến bầu không khí ngột ngạt, đều phát ra một tín hiệu tàn nhẫn: Mọi chuyện coi như đã an bài.

Đó chính là khoảnh khắc mà trong cuộc đời, ai cũng sẽ phải đối diện ít nhất một lần: "Phút thứ 79" của riêng mình.

Đó là thời điểm mà nghịch cảnh đã siết chặt gọng kìm quanh cổ bạn, khi mọi cánh cửa cơ hội lần lượt đóng sập và những nguồn lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Bạn thấy mình kiệt quệ cả về thể xác lẫn niềm tin, trong khi áp lực từ thời gian, tiền bạc, hay kỳ vọng của gia đình đang đè nặng như ngàn cân. Giống như việc nhìn vào bảng tỉ số 0-2 khi trận đấu chỉ còn mười mấy phút, bạn biết rằng cả thế giới ngoài kia đang im lặng đếm ngược, không phải để chờ bạn lật ngược thế cờ, mà là để chứng kiến khoảnh khắc bạn chính thức gục ngã.

Đó là lằn ranh tàn nhẫn nhất của số phận, nơi con người đứng trước một lựa chọn mang tính bản lề: Hoặc là buông xuôi, thả tay xuôi dòng để chấp nhận định mệnh rằng mình đã thua; hoặc là tiếp tục cào cấu, bấu víu vào một chút hy vọng mong manh, mờ nhạt cuối cùng để tiếp tục chiến đấu. Messi và Argentina ở phút 79 ấy đứng chính xác ở ranh giới sinh tử này, nơi mà sự khác biệt giữa một kẻ bại trận và một huyền thoại chỉ được định đoạt bằng việc họ có dám tin vào điều không tưởng nữa hay không.

Định nghĩa lại “Kết thúc”

Phút 79, Cristian Romero thắp lên đốm lửa đầu tiên bằng cú đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Nhưng đỉnh cao của sự phục sinh phải thuộc về phút 83. Từ một quả bóng bổng hỗn loạn trong vòng cấm Ai Cập, bóng đến chân Messi. Không còn hình ảnh của một người đàn ông 39 tuổi mệt mỏi, số 10 ra chân một chạm, bóng găm thẳng vào xà ngang bật xuống nằm gọn trong lưới. Atlanta nổ tung. Tỉ số là 2-2.

Và rồi, cao trào điên rồ nhất giáng xuống ở phút 90. Trong một pha phản công chớp nhoáng, Messi không ích kỷ chiếm lấy ánh hào quang để tự mình làm người hùng tuyệt đối. Anh chọn cách lùi lại, kiến tạo không gian để tinh thần của cả đội sống dậy, tạo điều kiện cho Enzo Fernández băng vào đánh đầu tung nóc lưới, ấn định chiến thắng 3-2. Ba bàn thắng được nén chặt trong mười một phút cuối trận. Thiên tài không hồi sinh bằng một phép màu lấp lánh có sẵn, anh phục sinh bằng việc lầm lũi chịu trận suốt 80 phút để rồi bùng nổ, kéo cả tập thể đứng lên từ cõi chết.

Khúc dạo đầu 11 phút ấy đã định nghĩa lại hoàn toàn hai từ "kết thúc". Messi đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Miễn là tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chưa vang lên, mọi bản án, mọi lời phán xét hay sự hoài nghi của đám đông ngoài kia đều là vô giá trị. Người ta có thể dùng 80 phút trước đó để cười nhạo quả pen hỏng ăn của anh, để viết sẵn những bài điếu văn cho một sự nghiệp vĩ đại, nhưng nhà vua thì không điều trần bằng lời nói. Anh im lặng chịu đựng, và rồi lật ngược thế cờ khi tất cả đã buông xuôi.

Trong cuộc sống cũng vậy, lằn ranh giữa thất bại và vĩ đại đôi khi chỉ cách nhau đúng mười một phút cuối cùng. Khi bạn nghĩ mọi thứ đã chấm hết, thực ra đó mới chỉ là lúc trận đấu thực sự bắt đầu đối với những kẻ có bản lĩnh. Đừng để những lời phán xét vội vã của người đời định đoạt số phận của bạn khi thời gian vẫn còn chạy. Chừng nào bạn chưa chấp nhận đầu hàng, chừng đó định mệnh vẫn phải chừa lại cho bạn một khe cửa hẹp để viết lại cái kết.

Chiến thắng của ý chí

Và đó chính là lý do vì sao Lionel Messi tối nay được gọi là thần tượng của mọi thần tượng. Thế giới bóng đá không thiếu những thiên tài sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, những kẻ có thể ghi hàng loạt bàn thắng khi đội nhà đang ở thế thượng phong. Nhưng người ta tôn sùng Messi đến mức biến anh thành một tín ngưỡng, không phải vì số quả bóng vàng anh đặt trong tủ kính, mà vì những gì anh đã trình diễn khi bị dồn vào góc tường tăm tối nhất. Trở thành biểu tượng của những biểu tượng nghĩa là khi bạn sa ngã, tất cả những ngôi sao khác nhìn vào bạn để tìm kiếm câu trả lời: Bạn sẽ đầu hàng, hay đứng dậy? Ở tuổi 39, sau một quả penalty hỏng ăn chí mạng và 80 phút bị bóp nghẹt, Messi đã chọn cách kiên cường nhất. Anh từ chối bỏ cuộc ngay cả khi đồng hồ đã chỉ sang phút 80. Ý chí sắt đá của một người đàn ông gần như đã có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng vẫn cào cấu chiến đấu đến những giây cuối cùng, mới là thứ khiến những người vĩ đại nhất cũng phải ngả mũ cúi đầu.

Đêm Atlanta điên rồ này, vì thế, không phải là một câu chuyện self-help giáo điều, sáo rỗng được in trên những trang sách kỹ năng sống rẻ tiền. Sự cứu rỗi của niềm tin mà chúng ta chứng kiến được viết bằng máu, mồ hôi, và bản lĩnh chịu trận trần trụi của một con người bằng xương bằng thịt. Nó chứng minh rằng những giá trị tưởng như "sến sẩm" như sự kiên trì, nỗ lực đến cùng, thực sự có thể tạo ra phép màu nếu bạn đổ vào đó đủ sự trả giá. Trận cầu này sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau nữa, không phải như một chiến thắng thông thường, mà như một điểm tựa tinh thần tối thượng cho bất kỳ ai đang kẹt lại trong vũng lầy của số phận.

Để rồi, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên xé toạc bầu không khí nghẹt thở, chương cuối của đêm Atlanta khép lại nhưng mở ra một lời dặn dò đanh thép cho chính chúng ta trên trường đời: Mắc sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là bạn để sai lầm đó đánh gục ý chí trước khi trận đấu kết thúc. Một ngày nào đó nếu bạn gặp nghịch cảnh, mắc sai lầm, hãy nhớ đến Messi và cách anh ấy nỗ lực đến tận phút cuối - như ngày hôm nay.