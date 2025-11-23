Một năm của HLV Ruben Amorim ở MU: 'Tôi biết sẽ nhiều khó khăn'

Đầu tuần tới, MU tiếp đón Everton cũng đúng tròn một năm kể từ trận ra mắt của HLV Amorim, trong chuyến làm khách hòa 1-1 trước Ipswich Town ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Khởi đầu tại Portman Road vừa thắp lên kỳ vọng, vừa cho thấy những thách thức mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải đối diện.

Thống kê sau 54 trận chỉ ra rằng hành trình của Amorim chưa hề bằng phẳng: MU thắng 21, hòa 14 và thua 19, đạt tỷ lệ chiến thắng 38,89%. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 7 và chuỗi 5 trận bất bại, tín hiệu cho thấy đội bóng đang chuyển mình.

Khi được đề cập rằng MU chỉ gặp 3 đội thuộc top 10 trong 10 trận sắp tới, Amorim lập tức khẳng định đây không phải lợi thế đáng kể:

“Ở Premier League, mọi thứ đều sít sao. Bảng xếp hạng đôi khi chẳng nói lên điều gì. Lịch sử của CLB cho thấy, bạn chẳng bao giờ biết trước trận nào mới là khó. Ở giải đấu này, mọi đánh giá trước giờ bóng lăn đều có thể vô nghĩa".

So với đội hình đá chính trong trận hòa 1-1 Ipswich năm ngoái, nơi Marcus Rashford ghi bàn, MU hiện đã thay đổi mạnh mẽ. Năm cầu thủ xuất phát ngày hôm đó, bao gồm cả Rashford, không còn góp mặt, minh chứng cho cuộc tái thiết mà Amorim nhận ra ngay từ tuần làm việc đầu tiên.

“Premier League là môi trường hoàn toàn khác và điều đó khiến tôi hào hứng", ông nói. "Tôi biết sẽ có nhiều khó khăn, bởi đây là giải đấu hay nhất thế giới. MU cũng thuộc các CLB lớn nhất thế giới nên đây là khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi nỗ lực rất lớn".

MU trở lại sân nhà sau hai trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trước Nottingham Forest và Tottenham. Với HLV Amorim, những kết quả đó cho thấy sự thay đổi tích cực về tinh thần thi đấu, yếu tố họ từng thiếu mùa trước.

“Chúng tôi đã tiến bộ, nhưng không được quên mình từng khởi đầu mùa trước vô cùng khó khăn", ông nhấn mạnh. “MU bây giờ phải chơi từng trận như trận đầu tiên hoặc trận cuối cùng. Tôi kỳ vọng đội kiểm soát tốt hơn, áp đặt tốt hơn, chơi bóng đá hấp dẫn hơn và quan trọng nhất là cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở mọi khía cạnh".

Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để thấy dấu ấn của Ruben Amorim tại Old Trafford. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song MU của ông đang cho thấy những bước đi đúng hướng.