Một HLV Việt Nam đầu quân cho đội tuyển Nam Á, chuẩn bị đấu Indonesia ở FIFA ASEAN Cup

Đây là lần thứ hai HLV này tới làm việc tại một ĐTQG ở nước ngoài.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Lân mới đây xác nhận đã nhận lời mới tới làm trợ lý HLV tại đội tuyển Bangladesh. Đây là chuyến đi ra nước ngoài làm việc thứ hai của ông trong năm nay. Trước đó vào đầu năm, HLV Nguyễn Hoàng Lân đã có chuyến đi tới Nam Mỹ để làm trợ lý HLV tại đội tuyển Guyana, đồng thời dẫn dắt đội U20 Guyana tại vòng loại U20 CONCACAF 2026.

Và ở cả hai chuyến xuất ngoại này, ông Nguyễn Hoàng Lân đều làm trợ lý cho HLV trưởng Thomas Dooley. Đây là vị chuyên gia từng giữ ghế Giám đốc thể thao của CLB Thể Công giai đoạn 2019-2020, sau đó trở lại giữ ghế HLV ở giai đoạn 2023-24.

Thông báo của LĐBĐ Bangladesh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lân vào vị trí trợ lý HLV đội tuyển quốc gia. (Ảnh: BFF)

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Lân đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Xuất thân là một nhà báo, ông chuyển sang làm trợ lý ngôn ngữ lại CLB Thể Công Viettel, sau đó dần tích lũy để đảm nhận nhiều hơn công tác chuyên môn, với vai trò chuyên viên phân tích.

Trong quãng thời gian làm việc tại Thể Công, ông Nguyễn Hoàng Lân là trợ lý cho HLV Trương Việt Hoàng khi đội bóng lên ngôi vô địch tại V.League 2020. Đồng thời, ông cũng có nhiều đóng góp cho các lứa trẻ U17 và U21 Thể Công.

Hồi đầu năm, chuyến đi tới Guyana của HLV Nguyễn Hoàng Lân bắt đầu từ cuối tháng 1/2026 và tới tháng 3 thì được ký hợp đồng. Ông được HLV Thomas Dooley mời về làm trợ lý tại đội tuyển Guyana, đồng thời còn được giao dẫn dắt đội tuyển U20 Guyana tham dự vòng loại U20 CONCACAF 2026.

HLV Nguyễn Hoàng Lân khi còn làm việc tại Guyana. (Ảnh: NVCC)

Tuy vậy, hành trình của ông Lân tại châu Mỹ đã sớm khép lại chỉ sau hơn 2 tháng. Tại vòng loại U20 CONCACAF 2026, U20 Guyana thua U20 Curacao 2-3 ở trận đầu tiên, sau đó thắng 5-0 trước U20 Anguilla.

Tuy nhiên chiến thắng trên lại trở thành ký ức buồn khi sau đó ban tổ chức loại cả hai đội U20 Guyana và U20 Anguilla khỏi giải, xử thua 0-3 với 2 trận chưa đấu. Đây là trận đấu mà U20 Anguilla có tới 5 cầu thủ bị thẻ đỏ, trong khi U20 Guyana dù được giữ nguyên thắng lợi nhưng cũng có tới 4 cầu thủ bị phạt nguội. Theo án phạt, 9 cầu thủ của hai đội bị cấm thi đấu 4 trận tiếp theo ở mọi cấp độ trong các giải đấu do CONCAF hoặc FIFA tổ chức.

Đến tháng 4, ông Nguyễn Hoàng Lân đã trở về Việt Nam và gia nhập CLB Bắc Ninh. Giờ đây, một lần nữa ông lại có cơ hội xuất ngoại. Đáng chú ý, tuyển Bangladesh sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới. Đội bóng này nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore.