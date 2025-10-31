Một HLV sử dụng ChatGPT để xây dựng chiến thuật, và giành chiến thắng

Laura Harvey là HLV trưởng của đội Seattle Reign đang chơi tại NWSL (Giải bóng đá Quốc gia, hạng cao nhất trong hệ thống bóng đá nữ của Mỹ). Mùa trước (2024, Seattle Reign của bà chỉ giành 6 trận thắng, 5 trận hòa và thua tới 15 trận, xếp thứ 13/14 đội.

Nhưng mùa này (2025), Seattle Reign thắng 10, hòa 8 và chỉ thua 7 trận. Với 38 điểm, họ đứng thứ 4/14 đội và giành quyền tham dự vòng play-off tranh chức vô địch NWSL.

Những thay đổi tích cực này là có lý do. Trong một Podcast mới đây, HLV Harvey thừa nhận đã sử dụng ChatGPT khi thiết lập đội hình cũng như điều chỉnh chiến thuật trong mùa giải vừa qua.

HLV Laura Harvey sử dụng ChatGPT để xây dựng đội hình và chiến thuật.

Ban đầu Harvey hỏi ChatGPT về danh tính của Seattle Reign. Sau khi nhận được câu trả lời, bà dần hỏi chi tiết hơn. HLV người Anh từng dẫn dắt đội nữ Arsenal giành 3 chức vô địch Anh kể: "Tôi nhập 'nên dùng đội hình nào để đánh bại các đội NWSL?', và nó đưa ra danh sách các đội hình nên triển khai cho mọi đối thủ. ChatGPT cũng khuyến nghị đội trong giải cùng với đội hình mà bạn nên dùng 'nên chơi với hàng thủ năm người' cho một số trận cụ thể. Thế là tôi làm đúng như vậy. Tôi không hề đùa, ChatGPT chính là lý do tôi đưa ra các thay đổi trong mùa giải".

Chuyên gia phân tích dữ liệu bóng đá nữ Kim McCauley cho biết, Harvey đã nói đúng. Lần đầu tiên Seattle Reign triển khai sơ đồ năm hậu vệ là trận gặp Orlando Pride vào tháng 4. Tuy Harvey và các học trò thua 0-1 nhưng có sự biến chuyển lớn trong chỉ số cơ hội tạo ra và bàn thắng kỳ vọng. Kể từ đó, họ chơi 5 hậu vệ khá thường xuyên, cuối cùng đạt được thành tích ấn tượng như đã nêu, đồng thời chỉ nhận 28 bàn thua (mùa trước là 44) và trở thành đội để thủng lưới ít thứ tư trong giải đấu.

Mặc dù vậy, Harvey cho biết, bà không nghe ChatGPT một cách tùy tiện, mà cùng đội ngũ huấn luyện nghiên cứu, tìm hiểu sâu các đề xuất trước khi triển khai ra thực tế.