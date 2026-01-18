Một hành động gây phẫn nộ của Ronaldo

Rạng sáng ngày 18/, tâm điểm của vòng đấu Saudi Pro League không nằm ở bảng tỷ số mà đổ dồn vào những cử chỉ của siêu sao Cristiano Ronaldo. Phút 76, khi Abdulrahman Ghareeb ghi bàn thắng quý giá nâng tỷ số lên 3-2 cho Al Nassr, thay vì ăn mừng cùng đồng đội ngay lập tức, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có hành động dúi đầu thủ môn Marcelo Grohe bên phía Al Shabab.

Hành động gây xôn xao của Ronaldo (Ảnh: CMH)

Sự việc không dừng lại ở đó. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình và điện thoại của khán giả đã ghi lại cảnh CR7 liên tục có những cử chỉ chế giễu nhắm thẳng về phía khán đài của cổ động viên đội khách.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội đã bùng nổ những ý kiến trái chiều, phần lớn là chỉ trích nhắm vào chủ nhân của 5 Quả bóng vàng. Nhiều người hâm mộ cho rằng hành vi của Ronaldo là "thiếu chuyên nghiệp" và "ngạo mạn", đặc biệt trong bối cảnh anh có một trận đấu mờ nhạt. Nhiều ý kiến khác gay gắt hơn khi chỉ ra rằng việc chế nhạo đối thủ trong lúc bản thân thi đấu kém thuyết phục (chỉ nhận 6,7 điểm, thấp nhất đội) là hành động "ngớ ngẩn".