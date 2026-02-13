Một đội tuyển Việt Nam mất luôn cả Tết, gấp rút vì giải Đông Nam Á

Thay vì trở về nhà với gia đình, các cầu thủ đang miệt mài trên sân tập tại TP.HCM, khắc phục hạn chế, hoàn thiện chiến thuật và thử nghiệm nhân sự dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện để đảm bảo phong độ và thể lực tốt nhất trước khi bước vào tranh tài thực sự.

Từ những buổi tập thả lỏng đến rèn chiến thuật, toàn đội đều được đặt trong trạng thái làm việc căng thẳng, bài bản với cường độ cao. HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng trợ lý liên tục đưa ra các giáo án vừa rèn kỹ chiến thuật lại vừa bồi dưỡng thể lực cho toàn đội. Các bài tập phối hợp nhỏ, di chuyển không bóng, pressing và tổ chức tấn công – phòng ngự được lặp đi lặp lại nhằm giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn vai trò và nhiệm vụ trên sân.

Ban huấn luyện đánh giá đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, nơi những sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn tới hệ quả lớn ở đấu trường khu vực, nơi các đối thủ Đông Nam Á ngày càng tiến bộ. Vì vậy, họ đã khéo léo phân bổ thời gian luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý, vừa bảo đảm cường độ cao nhưng vẫn duy trì thể trạng và tránh chấn thương cho các cầu thủ.

Tinh thần rèn luyện của futsal nữ Việt Nam là rất đáng nể, khi chấp nhận mất luôn dịp Tết năm nay để dồn lực cho giải Đông Nam Á 2026.

Một trong những nội dung chính trong kế hoạch chuẩn bị là kiểm tra nhân sự. Nhiều phương án đội hình và chiến thuật được thử nghiệm trong các buổi tập nhỏ lẻ và trong những trận đấu thử nghiệm nội bộ. Đây không chỉ là cơ hội để các trụ cột khẳng định mình mà còn là dịp để các gương mặt trẻ thể hiện bản thân, từ đó ban huấn luyện có thêm lựa chọn tối ưu trước khi chốt đội hình chính thức tham dự giải AFF.

Bên cạnh đó, đội cũng chú trọng tới điều kiện sinh hoạt và tâm lý cầu thủ. Việc tập trung tại CLB futsal Chánh Hưng (TP.HCM) được lựa chọn để tạo môi trường ổn định, thuận tiện cho sinh hoạt, ăn nghỉ, phục hồi sau mỗi buổi tập. Điều này giúp các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian chuẩn bị trước khi lên đường sang Nhật Bản để thi đấu giao hữu vào giữa tháng 2.

Kế hoạch thi đấu dày đặc tiếp nối sau đó khi đội sẽ bước vào hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á – nơi tuyển futsal nữ Việt Nam hiện là đương kim vô địch. Vì thế, mục tiêu của toàn đội là giữ vững phong độ, phát huy tinh thần kỷ luật và thi đấu nỗ lực để tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hội quân từ ngày 18/1 tại TP.HCM với danh sách 20 cầu thủ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24/2 đến 2/3/2026 tại nhà thi đấu Terminal Hall thuộc Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Theo lộ trình đã được xây dựng, HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng các học trò sẽ xuất phát vào ngày 16/2 để thi đấu hai trận giao hữu lần lượt vào các ngày 17 và 19. Sau đó, toàn đội trở về TP.HCM vào ngày 20/2 nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi sang Thái Lan bước vào tranh tài chính thức.