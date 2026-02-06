Một đội tuyển nhiễm virus lạ tại Thế vận hội mùa Đông

Trang FOX News cho biết: "Các vận động viên đội tuyển khúc côn cầu nữ Phần Lan đang phải chịu những triệu chứng của virus Norovirus. Do đó, trận đấu vòng bảng với Canada đã bị hoãn lại. Trong buổi tập diễn ra trước trận, chỉ có 10 vận động viên có mặt trên sân băng. 13 cầu thủ còn lại trong tổng số 23 thành viên của đội đã bị cách ly vì nhiễm virus”.

Ban đầu Phần Lan đã xem xét phương án từ bỏ trận đấu do thiếu nhân lực. Huấn luyện viên tuyển Phần Lan, Tero Lettera chia sẻ: "Có vài cầu thủ đang bình phục, tình trạng tốt hơn nhưng đủ thể lực để chơi. Thật không công bằng khi yêu cầu 10 cầu một cầu thủ khỏe mạnh thi đấu cả trận".

Phương án hủy cũng được phía Canada ủng hộ vì họ sợ nếu thi đấu, các cầu thủ của họ sẽ bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với đối phương. Huấn luyện viên Lettera của đội tuyển Canada nhấn mạnh: "Chúng tôi đã xem xét khả năng các cầu thủ Canada bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc đưa cầu thủ bị bệnh vào trận là quá liều lĩnh, nó khiến sức khỏe của các cầu thủ lành lặn lâm nguy”.

Đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ quốc gia Phần Lan

Nhưng ban tổ chức đã linh động cho Phần Lan bằng cách điều chỉnh lịch thi đấu. Trong một tuyên bố khẩn cấp, đại diện Ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2026 cho biết: "Thật đáng tiếc khi trận đấu không thể diễn ra như dự kiến, nhưng chúng tôi không hủy. Đây là một quyết định có trách nhiệm và tất yếu phản ánh tinh thần Olympic và tính công bằng của đại hội."

Như vậy, thời gian tổ chức nội dung nữ của môn khúc côn cầu trên băng sẽ bị xáo trộn. Các đội khác một khi thi đấu xong vòng bảng sẽ phải chờ đợi Phần Lan thì mới có thể đấu vòng tứ kết. Trung bình mỗi đội tuyển sẽ nghỉ 2 ngày giữa các trận nhưng thời gian nghỉ ngơi bây giờ có thể dài hơn. Tuy nhiên không loại trừ khả năng ở vòng loại trực tiếp, các đội sẽ được nghỉ ít hơn.