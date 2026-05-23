Một đội tuyển bị Mỹ dọa cấm nhập cảnh ngay trước thềm World Cup 2026

Đội tuyển CHDC Congo buộc cách ly nghiêm ngặt trong vòng 21 ngày nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ để tham dự World Cup 2026. Đây là sắc lệnh khẩn cấp vừa được Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm World Cup 2026 của Nhà Trắng - ông Andrew Giuliani - đưa ra vào tối qua (22/5), trong bối cảnh quốc gia Trung Phi này đang bùng phát dịch bệnh Ebola.

Chính phủ Mỹ đã thông báo trực tiếp quyết định này tới FIFA, Liên đoàn bóng đá CHDC Congo và Chính phủ CHDC Congo. Theo yêu cầu từ Mỹ, tuyển Congo phải duy trì trạng thái cách ly tuyệt đối tại Bỉ, đầy đủ 21 ngày, nơi mà đại diện bóng đá châu Phi đang tập huấn và chuẩn bị đá hai trận giao hữu.

Phát biểu trên kênh truyền hình ESPN , ông Andrew Giuliani nhấn mạnh: "Chúng tôi thông báo rất rõ ràng với CHDC Congo rằng, họ phải đảm bảo cách ly trong vòng 21 ngày trước khi bay tới Houston vào ngày 11/6. Nếu không đáp ứng được chuyện đó, họ sẽ phải chịu rủi ro lớn nhất là bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Mục tiêu tối thượng của Mỹ là bảo vệ an ninh và sức khỏe cho người dân, cùng hàng triệu người hâm mộ. Chúng tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi”.

Mỹ đưa ra thông báo sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tạm thời 30 ngày đối với tất cả công dân nước ngoài từng ghé qua CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan trong ba tuần qua.

Tuần trước, CHDC Congo xác nhận sự bùng phát của chủng Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo (hiện chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị đặc hiệu), cướp đi sinh mạng của hơn 130 người và gần 600 ca nghi nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng, gây quan ngại quốc tế, khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại châu Phi.

Tuyển CHDC Congo đã phải hủy bỏ trại tập trung tại thủ đô Kinshasa, chuyển toàn bộ kế hoạch sang châu Âu. May mắn là phần lớn các tuyển thủ CHDC Congo cùng huấn luyện viên trưởng Sebastien Desabre đang thi đấu tại nước ngoài (chủ yếu là Pháp). Tuy nhiên, một số nhân viên hậu cần vừa rời CHDC Congo trong tuần này để hội quân đang được giám sát y tế gắt gao. Phía CDC Mỹ tuyên bố nếu bất kỳ thành viên nào xuất hiện triệu chứng của Ebola, toàn bộ đội tuyển CHDC Congo sẽ lập tức bị không được nhập cảnh vào Mỹ.

Tại World Cup 2026, tuyển Congo nằm ở bảng K, theo lịch trình sẽ chơi trận mở màn gặp Bồ Đào Nha vào ngày 17/6 tại Houston, trước khi chạm trán Colombia và Uzbekistan.