Một CLB sắp cán mốc... 10 tỷ USD, bỏ xa phần còn lại của bóng đá thế giới

Theo bảng xếp hạng mới được Forbes công bố, Real Madrid tiếp tục là CLB bóng đá giá trị nhất hành tinh. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được định giá tới 9,5 tỷ USD, tăng tới 41% so với năm trước và duy trì vị trí số một trong năm thứ 5 liên tiếp.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Real Madrid và đội xếp thứ hai đã lên tới 2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những mức chênh lệch lớn nhất từng xuất hiện ở nhóm đầu bảng xếp hạng các CLB bóng đá giá trị nhất thế giới.

Không chỉ dẫn đầu về giá trị thương hiệu, Real Madrid còn tạo nên cột mốc lịch sử về doanh thu. Trong mùa giải 2024/25, đội chủ sân Santiago Bernabéu thu về khoảng 1,265 tỷ USD, tăng 12% so với mùa trước. Con số này thậm chí còn vượt mức doanh thu 1,23 tỷ USD mà CLB bóng bầu dục nổi tiếng Dallas Cowboys từng thiết lập, giúp Real Madrid trở thành tổ chức thể thao có doanh thu cao nhất từng được Forbes ghi nhận.

Real Madrid có bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ, với lần gần nhất vô địch châu Âu vào năm 2024 dưới thời HLV Ancelotti nhưng 2 mùa gần đây lại không thành công. Song giá trị thương mại của họ thì vẫn thăng tiến đều đặn và đứng top một thế giới.

Forbes đánh giá sức mạnh tài chính của Real Madrid đến từ nhiều yếu tố, trong đó có bề dày thành tích, sức hút toàn cầu của thương hiệu, các hợp đồng tài trợ khổng lồ cùng hiệu quả thương mại từ dàn ngôi sao. Việc nâng cấp sân Santiago Bernabéu cũng giúp CLB mở rộng đáng kể nguồn thu từ ngày thi đấu và các hoạt động giải trí, sự kiện.

Điều đáng nói là thành tích chuyên môn của Real Madrid trong hai mùa gần đây không thực sự vượt trội. Đội bóng áo trắng liên tiếp thất thế trước đại kình địch FC Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga và đều dừng bước ở tứ kết Champions League. Dù vậy, sức mạnh thương mại của họ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Forbes, Barcelona hiện đứng thứ hai với mức định giá khoảng 7,5 tỷ USD, trong khi Manchester United xếp thứ ba với 7,2 tỷ USD. Nhóm bám đuổi còn có Liverpool FC, Manchester City F.C. và FC Bayern Munich.

Việc chạm mốc 9,5 tỷ USD không chỉ khẳng định vị thế số một của Real Madrid trong làng túc cầu, mà còn cho thấy bóng đá ngày càng trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, nơi giá trị thương hiệu và khả năng khai thác thương mại đôi khi còn tăng trưởng mạnh hơn cả thành tích trên sân cỏ.