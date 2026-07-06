Một cầu thủ thiệt mạng vì bị sét đánh

Sự việc thương tâm xảy ra ngày 5/7 vừa qua.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/7 ở trận đấu giao hữu giữa 2 CLB Rembau Indian Veteran FC và Tanjung Minyak FC tại Malaysia. Khoảng 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu, trời đổ mưa trước khi một tiếng sấm lớn vang lên. Sét đánh khiến cho cầu thủ Thanesh (28 tuổi) ngã xuống sân. Ngay sau đó, Thanesh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Các báo cáo cho biết, có 2 người khác cũng bị ảnh hưởng bởi tia sét. Một người là trọng tài trận đấu và đang được điều trị tại bệnh viện. Người còn lại may mắn không bị thương nặng và không cần đến bệnh viện điều trị.

Việc chơi bóng đá ngoài trời dưới điều kiện mưa gió sấm chớp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tại World Cup 2026, quy định về việc hoãn trận đấu khi phát hiện sấm chớp rất nghiêm ngặt. Mới đây, trận đấu giữa Anh và Mexico tại vòng 1/8 đã phải hoãn 1 tiếng đồng hồ do điều kiện thời tiết cực đoan.