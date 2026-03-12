Các kỹ thuật của Tráng Quyền

Ngang Quyền, còn gọi là Tráng Quyền, là một môn quyền thuật bản địa của Quảng Tây (Trung Quốc). Môn võ này nhấn mạnh việc phối hợp đòn tay, gối, khuỷu tay và cả cắn xé trong chiến đấu. Ở địa phương, nó còn được gọi là Cổ Tráng Quyền hoặc Quân uyền.

Sức mạnh của Tráng Quyền

Đây là môn võ của dân tộc Choang ở Quảng Tây, có lịch sử lâu đời, có thể truy nguồn xa nhất đến thời Tần – Hán. Tráng Quyền cũng là môn võ được sử dụng để huấn luyện quân đội “Lang binh” thời cổ.

Thời nhà Minh, các thổ ty người Choang đã tổ chức lực lượng vũ trang địa phương gọi là “lang binh” hoặc “lang sư”. Các lang binh giỏi Tráng Quyền được ghi chép trong sử sách nhà Minh. Trong “Minh Anh Tông Thực Lục” quyển 35 có viết: “Lang binh vốn dũng mãnh, khiến giặc phải e sợ".

Tráng Quyền có nhiều nét giống Muay Thái

Lang binh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quân sự nhà Minh, thường được triều đình điều động đi dẹp loạn và chống hải tặc Oa khấu, nhiều lần lập chiến công.

Theo các tài liệu, các danh tướng chống Oa khấu như Thích Kế Quang từng học hỏi kỹ thuật Tráng Quyền để huấn luyện quân đội của mình, nhờ đó đánh bại hải tặc. Những kỹ thuật này sau đó được truyền sang vùng Giang Tô – Chiết Giang, ảnh hưởng đến sự phát triển võ thuật tại Giang Chiết, Phúc Kiến và Quảng Đông, đồng thời cũng có thể khiến các yếu tố Nam quyền quay trở lại ảnh hưởng đến võ thuật của người Choang.

Môn võ này gồm hai hệ thống chính: Quyền pháp tay không và kỹ thuật chiến đấu bằng binh khí. Trong đó các loại binh khí bao gồm những nhóm lớn như thuật dùng thương dài, thuật đao – khiên, song đao...

Nhìn từ các chiêu thức, Tráng Quyền khá hung mãnh và trực diện, có phần tương tự Muay Thái và Lethwei của Myanmar. Hiện nay một số học giả cho rằng Tráng Quyền thời xưa có thể cùng nguồn gốc với võ thuật thời cổ của Myanmar và Muay Thái, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp.

Tráng Quyền là môn võ của dân tộc Choang

Trong phạm vi Trung Quốc, các nhà nghiên cứu xác định rằng võ thuật nguyên sinh cổ của người Choang (Cổ Tráng Quyền) hiện chỉ còn ba hệ phái chính: Tráng Quyền, Hoàng thị gia quyền và Phó gia quyền.

Tráng Quyền ban đầu có 8 bài quyền, nhưng phần lớn đã thất truyền. Hiện nay chỉ còn 2 bài rưỡi, với tổng cộng 51 chiêu thức. Tuy nhiên, trong số đó có một số động tác lặp lại hoặc thuộc nghi thức bái sư, vì vậy các chiêu thức thực sự còn lại của Tráng Quyền chỉ có 43 động tác.

So với Muay Thái, vốn có phong cách khá tương đồng, Tráng Quyền vẫn có nét riêng rõ rệt. Muay Thái tuy mạnh mẽ nhưng thường có tiết tấu cố định trong từng chiêu thức. Tráng uyền ra đòn nhanh và khó đoán hơn, tránh những động tác nhảy cao hay quét chân liều lĩnh, thay vào đó là chuỗi đòn đoản đả cận thân liên hoàn như mưa rơi, từng chiêu gọn gàng và mang tính sát thương cao.

Truyền nhân của Tráng Quyền giành chiến thắng ở sàn đấu MMA

Về tổng thể, bài quyền của Tráng Quyền khác với các bài quyền võ thuật truyền thống thông thường. Nó được cấu thành từ nhiều chiêu thức ghép lại với nhau; trước và sau mỗi động tác thường có khoảng dừng ngắn để chuyển sang tư thế chiến đấu, chuẩn bị cho chiêu tiếp theo.

Theo thống kê sơ bộ, trong 43 động tác còn lại của Tráng Quyền có: 10 đòn tay, 8 đòn chân, 13 đòn khuỷu tay, 9 đòn gối và một số đòn dùng đầu. Từ đó có thể thấy rằng Tráng Quyền đặc biệt coi trọng các đòn khuỷu tay, gối – những kỹ thuật mang tính sát thương mạnh và trực tiếp, nhấn mạnh hiệu quả “một đòn kết liễu”.

Truyền nhân của Tráng Quyền, Mông Quốc

Tờ QQ của Trung Quốc cho rằng Tráng Quyền có tính thực chiến rất cao và thậm chí là môn võ thuật truyền thống có tính thực chiến nhất trên võ đài.

Tờ báo này viết: “Thực tế, Tráng quyền ẩn chứa một hạt nhân thực chiến bị đánh giá thấp nhất trong hệ thống võ thuật truyền thống Trung Hoa. Do phạm vi truyền thừa hạn chế và khả năng phổ biến không mạnh, môn võ này trong thời gian dài chỉ tồn tại âm thầm trong giới võ lâm, trở thành một “báu vật võ thuật bị chôn vùi”.

Tuy nhiên, võ sĩ MMA Mông Quốc Đông (Guodong Meng), truyền nhân đời thứ 13 của Tráng quyền, đã đưa môn võ này ra khỏi vùng núi sâu để bước lên võ đài, dùng lối đánh độc đáo của mình để chứng minh rằng võ thuật truyền thống chưa bao giờ chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt mà vô dụng.

Mông Quốc Đông đã học được tinh túy Tráng Quyền

Mông Quốc Đông khởi đầu sự nghiệp từ tán đả, giành chức vô địch hạng 65 kg Giải tán đả tỉnh Vân Nam năm 2011. Năm 2013, anh tiếp tục đoạt chức vô địch hạng 65 kg giải C3 quốc tế tại Thành Đô.

Tháng 12/2013, Mông Quốc Đông gây chú ý khi đánh bại võ sĩ Lumpinee Quản Bích tại sự kiện KF-1 Global King of Fighters ở Hong Kong. Năm 2015, anh thắng võ sĩ Iran Vahid Se Kousuk tại giải “Legend of the Winner” và sau đó lọt vào top 8 giải vô địch thế giới hạng 65 kg của Kunlun Fight 48. Tháng 1/2024, anh thắng Prasitchai Suksa-Woei (Thái Lan) 29–28 tại Wulin Feng Global Kungfu Festival.

Mông Quốc Đông hiện sở hữu đai WKA châu Á–Thái Bình Dương. Theo Tapology, Mông Quốc Đông thắng trận gần nhất trước Kim Dong Su (Hàn Quốc) tại sự kiện Red Fist Strikes tháng 2 năm nay.

Mông Quốc Đông theo học Đường Khúc, truyền nhân của Tráng quyền, nhận được chân truyền chính tông. Qua quá trình rèn luyện hệ thống tại trung tâm huấn luyện Cổ Tráng quyền, anh kết hợp tinh hoa thực chiến của môn võ cổ với võ thuật đối kháng hiện đại. Triết lý của anh là: “R a tay không thấy tay, lên tay là tay nối tay”, từ đó hình thành phong cách chiến đấu độc đáo.

Mông Quốc Đông giúp Tráng Quyền vang danh trên sàn MMA

Tờ QQ khẳng định: “ Ở Trung Quốc cũng có một số võ sĩ tự nhận từng luyện “công pháp truyền thống nào đó”, nhưng khi lên võ đài lại hoàn toàn đánh theo kickboxing, không còn dấu vết võ truyền thống. Mông Quốc Đông thì khác. Sinh ra tại vùng người Tráng ở Điền Đông, từ nhỏ anh đã chịu ảnh hưởng của văn hóa võ thuật bản địa, lại bái Đường Khúc làm thầy. Người xem chỉ cần nhìn lối đánh của anh là có thể nhận ra dấu ấn Cổ Tráng quyền. Điều này chứng minh rõ nhất việc anh kiên trì bảo tồn truyền thống nhưng vẫn gắn liền với thực chiến”.

“Nhìn vào sàn đấu đối kháng trong nước, những võ sĩ có thể sử dụng võ thuật truyền thống vào thực chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sự tồn tại của Mông Quốc Đông chính là một bước đột phá. Anh cho thấy võ thuật truyền thống không chỉ tồn tại trong sách cổ hay các màn biểu diễn, cũng không phải chỉ là lý thuyết suông. Nếu giữ được hạt nhân nguyên bản và biết chuyển hóa phù hợp với thời đại, quyền thuật truyền thống vẫn có thể tỏa sáng trên võ đài chuyên nghiệp”, tờ QQ kết luận.