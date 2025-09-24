Món quà Trung thu khác biệt: Chiếc BIB chạm vào yêu thương

Nhưng trong không gian mùa thu Hà Nội năm nay, Trung thu đang được cha mẹ hiện đại viết nên theo một cách mới mẻ và ý nghĩa hơn: Một chiếc BIB chạy bộ – món quà tinh thần cho con trẻ tại giải chạy "Run For Love 2025" do Vietnam Airlines tổ chức.

Diễn ra vào ngày 28/9/2025, giải chạy thường niên Run For Love sẽ khởi tranh trên cung đường ven Hồ Tây – nơi mùa thu Hà Nội hiện lên rõ nhất qua từng cơn gió mát, mặt hồ lăn tăn sóng và hàng cây đổ bóng vàng. Không chỉ là sân chơi thể thao quen thuộc, năm nay sự kiện mang một làn gió mới khi lần đầu tiên bổ sung cự ly 1,5km dành riêng cho trẻ em, bên cạnh hai cự ly truyền thống 5km và 10km.

Từ đó, một xu hướng đang dần nở rộ trong cộng đồng các gia đình yêu thể thao: Tặng BIB chạy bộ cho con như một món quà Trung thu khác biệt. Đây không chỉ là tấm vé để các em tham gia đường đua cùng bố mẹ, mà còn là cơ hội để cả gia đình cùng rèn luyện sức khỏe, chia sẻ khoảnh khắc bên nhau và khơi dậy thói quen vận động từ sớm cho trẻ nhỏ.

"Trung thu là dịp đặc biệt để cha mẹ gửi gắm tình yêu thương cho con cái. Một chiếc BIB chạy bộ không đơn thuần là một món quà vật chất, mà là món quà tinh thần, là kỷ niệm, là sự đồng hành và thấu hiểu" - đại diện Vietnam Airlines chia sẻ. Không ít phụ huynh đã đón nhận điều này như một trải nghiệm mới mẻ, góp phần làm đầy thêm ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi theo một cách hiện đại và gắn kết hơn.

Chị Bích Hạnh (phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết: "Năm ngoái, tôi tham gia giải với cự ly 5km và ấn tượng bởi không khí náo nhiệt, đầy năng lượng giữa mùa thu Hà Nội. Năm nay, khi biết có thêm đường chạy dành cho trẻ em, tôi đã đăng ký sớm cho cả hai con. Tôi muốn các con có một kỷ niệm thật đặc biệt trong mùa Trung thu, không chỉ nhận quà, mà còn trải nghiệm, vận động và lớn lên cùng cảm xúc".

Tương tự, anh Quang Huy – một runner kỳ cựu tại Hà Nội – lần đầu tiên quyết định tặng con trai 6 tuổi một chiếc BIB. "Tôi đã chạy nhiều giải, nhưng chưa bao giờ con tôi được trải nghiệm không khí của một sự kiện thể thao lớn như vậy. Đây sẽ là lần đầu tiên cháu được đứng ở vạch xuất phát, trong tiếng cổ vũ rộn ràng và có bố đồng hành bên cạnh. Trung thu này sẽ khác, là một kỷ niệm mà cả gia đình tôi sẽ nhớ mãi."

Không khí Trung thu năm nay trên cung đường chạy Hồ Tây vì thế mà trở nên đặc biệt hơn. Không còn là những buổi rước đèn thụ động hay những món quà vật chất chóng quên, Run For Love 2025 mở ra một lễ hội thể thao – văn hóa sống động, nơi các em nhỏ được vận động, vui chơi, và học cách yêu thương, sẻ chia qua từng bước chạy.

Giải chạy Run For Love 2025 tiếp tục diễn ra trên cung đường Hồ Tây lãng mạn

Dọc đường chạy là các khu trò chơi và hoạt động vui nhộn dành riêng cho thiếu nhi. Sau đường chạy, trẻ sẽ được tham gia khu trải nghiệm Trung thu miễn phí với các gian hàng ẩm thực, workshop sáng tạo cùng gia đình. Sự kiện còn mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo từ Noi Bai Catering Services, đơn vị cung cấp suất ăn hàng không hàng đầu Việt Nam, cùng các thương hiệu cà phê và thực phẩm lành mạnh như Là Việt Coffee hay Gulu Foods. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh Trung thu đầy màu sắc, nơi truyền thống và hiện đại cùng nhau "chạm" vào ký ức tuổi thơ theo cách rất mới.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc trong giải chạy năm nay tiếp tục là sự hiện diện của hơn 300 vận động viên khiếm thị đến từ Trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng Vietnam and Friends. Dưới sự đồng hành của các tình nguyện viên dẫn đường, họ sẽ cùng vượt qua mọi cự ly, không phải để về đích đầu tiên, mà để khẳng định giá trị của sự bình đẳng, của nghị lực và lòng nhân ái. Hình ảnh đó không chỉ là bài học sống động cho người lớn, mà còn là nguồn cảm hứng thầm lặng nhưng mạnh mẽ cho các em nhỏ tham gia giải.

Run For Love 2025 với 3 cự ly phù hợp cho cả gia đình tham gia

"Chúng tôi tin rằng, một chiếc BIB nhân dịp Trung thu có thể là món quà mở đầu cho một hành trình dài, hành trình sống khỏe, sống có trách nhiệm, sống chan chứa yêu thương. Đó cũng là cách Vietnam Airlines mong muốn đồng hành cùng các gia đình trên hành trình nuôi dưỡng những thế hệ mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái", đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Nằm trong chuỗi sự kiện của chiến dịch "Chạm thu Hà Nội", Run For Love 2025 là điểm chạm đầu tiên – nơi mùa thu Hà Nội không chỉ hiện lên trong hương cốm và ánh trăng, mà còn trong những bước chân yêu thương, trong tiếng cười của trẻ nhỏ và trong vòng tay của những gia đình cùng nhau chạy giữa đất trời tháng 9.

Giải chạy "Run For Love 2025" hiện đang mở bán vé trên cổng đăng ký https://dangky.vietrunning.vn/campaign/VietnamAirlines_RunForLove2025.