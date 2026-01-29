Món quà bất ngờ & tinh thần đồng đội đặc biệt của U23 Việt Nam

Vỹ Hào lỡ hẹn với VCK U23 châu Á vì chấn thương.

Thủ môn Trần Trung Kiên và một số cầu thủ đã chung tay chia sẻ phần tiền thưởng thi đấu cho các đồng đội không may sớm chia tay giải vì chấn thương, điển hình là trường hợp của Bùi Vĩ Hào. Trên trang cá nhân, Vĩ Hào chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được từ Trung Kiên kèm lời nhắn ấm áp:

“Tôi chịu trách nhiệm quỹ đội. Tôi bàn với Đình Bắc và Văn Khang chia cho mấy anh em về trước để có tiền tiêu Tết…”

Ban đầu Vĩ Hào còn tưởng là chuyển nhầm, nhưng khi được xác nhận, anh đã gửi lời cảm ơn tới cả đội:

“Kiên cho Hào gửi lời cảm ơn tới toàn đội nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.”

Hành động này không chỉ là sự quan tâm vật chất — mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, và nhắc nhở rằng mọi thành quả đều là công sức chung của tập thể.

Trong suốt hành trình ở giải đấu, không phải ai cũng may mắn được thi đấu đến cuối vì chấn thương; sự hỗ trợ kịp thời từ đồng đội càng làm nổi bật giá trị của tinh thần “đồng đội là gia đình”.