Môn bóng chuyền tại SEA Games 33 có thể sẽ kiểm tra giới tính VĐV nữ

Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất SEA Games 33-2025 đã tổ chức tại Thái Lan vừa qua. Ảnh: THAILANDOLYMPIC

Nhiều thắc mắc rằng việc kiểm tra giới tính đối với VĐV nữ môn bóng chuyền có thực hiện hay không.

Theo tìm hiểu của SGGP, hướng dẫn về quy định y tế bắt buộc đã được Ban tổ chức môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33-2025 thông báo tới các quốc gia tham dự môn này.

Một số nội dung được ghi cụ thể: “Ủy ban Olympic Quốc gia chủ nhà và Ban tổ chức SEA Games 33-2025 sẽ đảm bảo sức khỏe cho tất cả VĐV và những người tham gia khác trong suốt thời gian diễn ra Đại hội; Nghiêm cấm các hành vi vi phạm Quy định phòng, chống doping theo quy định của Cơ quan phòng, chống doping thế giới (WADA).

Trong thời gian diễn ra SEA Games 33-2025, các VĐV đều phải tuân thủ quy trình kiểm tra doping do Liên đoàn khởi xướng bất cứ thời điểm nào hoặc tại địa điểm nào, được thực hiện theo Quy định WADA và các Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, được quy định rõ trong Quy định phòng, chống doping của SEA Games.

Các cầu thủ tham gia các nội dung dành riêng cho nữ phải tuân thủ các xét nghiệm quy định về rối loạn xác định giới tính khi cần thiết.

Bất kỳ cầu thủ nào từ chối tuân thủ quy trình kiểm tra doping hoặc bị phát hiện vi phạm Quy định phòng, chống doping sẽ bị loại khỏi SEA Games…”.

Như vậy có thể hiểu, việc xét nghiệm giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ có thể thực hiện ở môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33-2025.

Trong các kỳ SEA Games trước, quy định y tế của môn bóng chuyền không đưa ra nội dung: “Các cầu thủ tham gia các nội dung dành riêng cho nữ phải tuân thủ các xét nghiệm quy định về rối loạn xác định giới tính khi cần thiết”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự SEA Games 32-2023 và giành ngôi á quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã họp ngày 11-9 sau đó có văn bản thông báo chính thức. Trong đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cụ thể việc kiểm tra tư cách VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Một số nội dung đưa ra là: “Các giải đấu chính thức của VFV và các câu lạc bộ, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV cho đến khi có quyết định khác;

Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026;

Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT Việt Nam”.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nắm bắt thông báo quy định y tế của SEA Games 33-2025 đối với môn bóng chuyền do vậy quy định rõ ràng việc kiểm tra rối loại xác định giới tính VĐV để tuân thủ các quy định.

2 năm trước tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, môn bóng chuyền trong nhà có 8 đội tuyển tham gia gồm Thái Lan (vô địch), Việt Nam (á quân), Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Campuchia. Hiện tại, số lượng quốc gia tham dự môn bóng chuyền nữ trong nhà SEA Games 33-2025 chưa công bố. Dự kiến, thời gian thi đấu môn bóng chuyền nữ trong nhà từ ngày 10 tới 15-12 ở Bangkok (Thái Lan).